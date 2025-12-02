Mileide Mihaile reage a críticas sobre ausência em fotos do filho - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Mileide Mihaile usou as redes sociais nesta última segunda-feira (1), e se manifestou pela repercussão causada após seu filho, Yhudy Lima, de 15 anos, fruto do antigo relacionamento com Wesley Safadão, publicar suas primeiras fotos, em seu novo perfil do Instagram, no qual ela não aparece em nenhuma delas.

A reação dos internautas foi de imediato, e alguns internautas começaram a insinuar que o adolescente estaria ignorando a própria mãe. Em interação com os seguidores, a ex-participante de A Fazenda 13 foi sincera: "Acostume-se", escreveu.

Em outro comentário feito em uma página de fofocas, Mileide Mihaile decidiu se pronunciar acerca do assunto envolvendo Yhudy. "Ele vai publicar o que quiser e com quem quiser, ponto final. No fim de semana, ele fez o Instagram no tempo adequado, viveu momentos que amou e postou e está tudo certo", disse.

"O que importa é ele estar bem e feliz, no tempo e no espaço dele. ACABOU A HISTÓRIA. Sou muito segura e extremamente feliz com meu filho para me abalar com esse tipo de bobagem", concluiu a influenciadora digital.

