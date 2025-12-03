Nizam fala a verdade sobre abandonar conteúdo adulto





Nizam, ex-peão de A Fazenda 17, voltou a explicar o real motivo que o levou a abandonar o conteúdo adulto, que fez a alegria dos seus fãs nas plataformas desse tipo de conteúdo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Uma pessoa me perguntou assim: ‘Você consegue defender o motivo por que você faz o conteúdo adulto?’. Aí eu falei: ‘Ah, foi por dinheiro’. Ela respondeu: ‘Então você é um vendido’. E aí, quando eu comecei a pensar no geral, vi que já não significava mais, não fazia parte da minha essência, não fazia parte de quem eu era. Eu acho que nem tudo a gente pode fazer em busca de dinheiro; eu sempre fui fiel a esse pensamento. É claro que, no momento, eu precisava. Foi muito bem-vindo", desabafou em entrevista à Quem.

Leia também: Cauã Reymond relembra traumas de infância e revela como influenciou paternidade



O influencer falou da vulgaridade que o indivíduo acaba caindo nesse tipo de trabalho. "Quando você cria esse tipo de conteúdo, você acaba se vulgarizando mais. Acho que as pessoas acabam perdendo um pouco o respeito pela sua pessoa em questão de relacionamento", refletiu.

Nizam ainda comentou como participar de conteúdos adultos afeta de forma drástica a vida sentimental das pessoas. "Acho que isso pode até afetar [namoros]. Mas tudo vai da pessoa que está te olhando, se ela sabe lidar, se não sabe lidar, e se vale a pena continuar com o conteúdo por um relacionamento ou não. Você tem que colocar na balança e saber tomar as decisões certas".