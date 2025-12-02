Exposição de arte naif fica aberta até domingo (7/11), na Caixa Cultural

Mostra de arte naif que reúne 96 trabalhos de artistas de 20 estados brasileiros e 15 países permanece em Brasília até domingo (7/11). A entrada na exposição, localizada na Caixa Cultural, é gratuita. Jaqueline Finkelstein, Jacques Dupont e Pedro Cruz assinam a curadoria desta edição.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Idealizada pelo artista paraibano Adriano Dias, a mostra, que compõe a 6ª edição do Festival Internacional de Arte Naif (Fian), chegou em Brasília no mês de outubro. Antes disso, os trabalhos foram expostos na Paraíba e no Ceará.
O estilo naif (do francês, ingênuo) é caracterizado por representações sem o uso de técnicas de composição, como perspectiva. Formas tradicionais dão lugar a representações instintivas, com cores vibrantes. Essa forma de pintar democratizou o acesso às artes.
Serviço:
Festival Internacional de Arte Naif (Fian), na Caixa Cultural, até domingo (7/11). Visitação de terça a domingo, das 9h às 21h. Entrada franca. Classificação indicativa livre.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Wagner Moura é eleito melhor ator pela associação de críticos de Nova York
- Diversão e Arte No Cristo Redentor, Rosalía corta músicas sobre sexo e deixa "Berghain" de fora
- Diversão e Arte Sobradinho 2 recebe festival gratuito voltado para público infantil
- Diversão e Arte Artista brasiliense Diogo Leon Xavier lança single 'Amor é revolução'