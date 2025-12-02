Exposição de arte naif fica aberta até domingo (7/11), na Caixa Cultural

Com 96 trabalhos, exposição de arte naif fica em cartaz até domingo (7/12) - (crédito: Divulgação)

Mostra de arte naif que reúne 96 trabalhos de artistas de 20 estados brasileiros e 15 países permanece em Brasília até domingo (7/11). A entrada na exposição, localizada na Caixa Cultural, é gratuita. Jaqueline Finkelstein, Jacques Dupont e Pedro Cruz assinam a curadoria desta edição.

Idealizada pelo artista paraibano Adriano Dias, a mostra, que compõe a 6ª edição do Festival Internacional de Arte Naif (Fian), chegou em Brasília no mês de outubro. Antes disso, os trabalhos foram expostos na Paraíba e no Ceará.

O estilo naif (do francês, ingênuo) é caracterizado por representações sem o uso de técnicas de composição, como perspectiva. Formas tradicionais dão lugar a representações instintivas, com cores vibrantes. Essa forma de pintar democratizou o acesso às artes.

Serviço:

Festival Internacional de Arte Naif (Fian), na Caixa Cultural, até domingo (7/11). Visitação de terça a domingo, das 9h às 21h. Entrada franca. Classificação indicativa livre.