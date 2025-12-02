InícioDiversão e Arte
Exposição de arte naif fica aberta até domingo (7/11), na Caixa Cultural

Com entrada gratuita, 6ª edição do Festival Internacional de Arte Naif (Fian) chega aos últimos dias

Com 96 trabalhos, exposição de arte naif fica em cartaz até domingo (7/12) - (crédito: Divulgação)
Com 96 trabalhos, exposição de arte naif fica em cartaz até domingo (7/12) - (crédito: Divulgação)

Mostra de arte naif que reúne 96 trabalhos de artistas de 20 estados brasileiros e 15 países permanece em Brasília até domingo (7/11). A entrada na exposição, localizada na Caixa Cultural, é gratuita. Jaqueline Finkelstein, Jacques Dupont e Pedro Cruz assinam a curadoria desta edição.

Idealizada pelo artista paraibano Adriano Dias, a mostra, que compõe a 6ª edição do Festival Internacional de Arte Naif (Fian), chegou em Brasília no mês de outubro. Antes disso, os trabalhos foram expostos na Paraíba e no Ceará

O estilo naif (do francês, ingênuo) é caracterizado por representações sem o uso de técnicas de composição, como perspectiva. Formas tradicionais dão lugar a representações instintivas, com cores vibrantes. Essa forma de pintar democratizou o acesso às artes.

Serviço:

Festival Internacional de Arte Naif (Fian), na Caixa Cultural, até domingo (7/11). Visitação de terça a domingo, das 9h às 21h. Entrada franca. Classificação indicativa livre.

