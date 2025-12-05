Fernanda Montenegro é ovacionada em aparição na CCXP25

A atriz Fernanda Montenegro foi ovacionada durante participação em painel na CCXP25, em São Paulo. Ela e Bruna Marquezine estiveram presentes para falar sobre o filme Velhos bandidos, que teve o primeiro trailer exibido no evento.
Fernanda Montenegro EMOCIONADA na CCXP ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/FFJhXxwY7s— DCnauta (@UniversoDCnauta) December 5, 2025
A veterana das telas brasileiras se emocionou com a recepção calorosa do público, que a aplaudiu de pé. Bruna Marquezine também não segurou as lágrimas ao ouvir um “eu te amo” de Fernanda Montenegro.
Velhos bandidos, com previsão de estreia para março de 2026, conta também com Ary Fontoura, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos. O enredo gira em torno de um casal de aposentados que planeja um assalto a banco e conta com a ajuda de dois jovens assaltantes.