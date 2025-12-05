Fernanda Montenegro é ovacionada em aparição na CCXP25

Fernanda Montenegro participou do evento acompanhada de Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos - (crédito: Reprodução X)

A atriz Fernanda Montenegro foi ovacionada durante participação em painel na CCXP25, em São Paulo. Ela e Bruna Marquezine estiveram presentes para falar sobre o filme Velhos bandidos, que teve o primeiro trailer exibido no evento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Fernanda Montenegro EMOCIONADA na CCXP ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/FFJhXxwY7s — DCnauta (@UniversoDCnauta) December 5, 2025

A veterana das telas brasileiras se emocionou com a recepção calorosa do público, que a aplaudiu de pé. Bruna Marquezine também não segurou as lágrimas ao ouvir um “eu te amo” de Fernanda Montenegro.

Velhos bandidos, com previsão de estreia para março de 2026, conta também com Ary Fontoura, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos. O enredo gira em torno de um casal de aposentados que planeja um assalto a banco e conta com a ajuda de dois jovens assaltantes.