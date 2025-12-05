Wagner Moura é indicado para duas categorias no Critics Choice Awards

Wagner Moura foi indicado a duas categorias no Critics Choice Awards - (crédito: Vitrine Filmes /Divulgacao )

Nesta sexta-feira, Wagner Moura foi indicado a duas categorias do prêmio americano Critics Choice Awards, organizado pela Associação dos Críticos de Cinema dos Estados Unidos. Sendo um dos passos para a trajetória do Oscar, Wagner concorre a Melhor Ator em filme por O agente secreto e Melhor ator coadjuvante em série limitada por Ladrões de drogas. O longa de Kleber Mendonça Filho também aparece nas indicações, concorrendo a Melhor filme internacional.

A premiação está marcada para 4 de janeiro, em Los Angeles. Wagner Moura disputa a categoria de Melhor ator em filme com Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan e Ethan Hawke. Em Melhor ator coadjuvante em série limitada, o brasileiro disputa com Owen Cooper, Nick Offerman, Michael Peña, Ashley Walters e Ramy Youssef.

O agente secreto foi indicado à categoria de Melhor filme internacional ao lado de Foi apenas um acidente, A garota canhota, No other choice, Sirat e Belén.

