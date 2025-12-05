Selton Mello dirige e estrela filme de ‘O Alienista’, de Machado de Assis

“A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão; começo a suspeitar que é um continente. (...) Não se sabia já quem estava são, nem quem estava doido.” As frases são do clássico O Alienista, de Machado de Assis, agora em adaptação cinematográfica sob direção de Selton Mello.

Perto de aparecer pela primeira vez em uma produção hollywoodiana, Selton — que estrela Anaconda ao lado de Jack Black e Paul Rudd — também protagonizará o longa que dirige. Ele viverá Doutor Simão Bacamarte, o médico que retorna a Itaguaí decidido a fundar o manicômio Casa Verde, onde pretende estudar a loucura. À medida que suas convicções se tornam mais rígidas, seus diagnósticos se expandem pela cidade inteira — e as fronteiras entre razão e desvario ficam cada vez mais nebulosas.

O filme é produzido pela Conspiração, retomando a parceria que rendeu o premiado Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional e parte de um percurso que, somado ao impacto de O Auto da Compadecida 2, levou mais de 10 milhões de pessoas às salas de cinema.

“Levar O Alienista para as telas é um sonho de mais de 20 anos”, afirmou o ator e cineasta à Folha de S. Paulo. Ele lembra que, em 2016, chegou a discutir com a Globo uma adaptação em série, mas o projeto não avançou. Agora, o entusiasmo renasce. “Quem é maluco? Qual o limite tênue entre razão e insanidade? Uma alegria enorme, ao lado da Conspiração e parceiros que anunciaremos em breve, trabalhar com este material tão clássico quanto atual. Machado de Assis é nosso mestre absoluto da literatura e chegou a hora de oferecer esta história estupenda ao grande público.”

A adaptação marca o primeiro de dois projetos desenvolvidos entre Selton e a Conspiração e promete uma abordagem contemporânea, combinando humor, crítica e sensibilidade sem abrir mão da força original de Machado de Assis.