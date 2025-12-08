Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (8/12)

Data estelar: Marte e Saturno em quadratura.

A vantagem das desconfortáveis comoções políticas, econômicas e culturais produzidas pelos eventos históricos dos próximos 3 anos é a oportunidade de ampliar a percepção, quase toda sempre centrada no aspecto individual, a integrando aos grupos de que fazemos parte.

Por uma questão de conforto e segurança e, também, do alcance de nosso entendimento, bastante egoísta, circunscrevemos nossa percepção ao âmbito individual e dedicamos nosso tempo a satisfazer os anseios particulares, sobrando muito pouco para nossa atividade grupal.

Quando, porém, acontecem grandes calamidades ou eventos que afetam uma nação inteira ou uma cultura, somos resgatados do sonho individual e abduzidos para dentro da complexa dinâmica dos relacionamentos sociais e da necessidade de colaboração mutua e solidariedade.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dizer coisas sem pensar e que provocam comoções, isso acontece a todo momento e qualquer pessoa está sujeita a isso, quanto mais alguém que nasce em seu signo. Assim, havendo coisas a dizer, as comoções são saudáveis.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

De vez em quando é preciso tomar algumas atitudes mais firmes, quase agressivas, para não perder o controle da situação. Não espere que esse movimento seja aplaudido, porque vai acontecer o contrário, será criticado.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os erros que as pessoas cometem hão de servir para você não os repetir. Procure observar sem criticar e sem tomar distância, porque errar não é algo contagioso. A solidariedade, nesses momentos, é muito valiosa.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O jeito com que você faz as coisas e que dá certo não é necessariamente o melhor jeito, é apenas o conhecido. Quando as pessoas vierem com sugestões e dicas, pelo menos se dê ao trabalho de ouvir com atenção.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ser gentil é importante, porém, há pessoas e momentos em que a gentileza fica fora de cogitação, porque a única maneira de comunicar direito suas pretensões e limites seria se comportando com uma firmeza descomunal.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Suas certezas são confortáveis, mas se não servem para aproximar as pessoas de seu interesse, então precisam ser questionadas ou, em seu defeito, procurar outro tipo de pessoa para se relacionar. Simples, mas complicado.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Querendo simplificar, sua alma corre o risco de complicar bastante. Este é um momento delicado, no qual é melhor pensar direito antes de empreender uma ação com a boa vontade de ajudar, mas que seria contraproducente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ser firme não é sinônimo de agressividade, tenha isso em mente nesta parte do caminho. A firmeza pode provocar reações, porém, de alguma forma traz também resultados benéficos, não sendo o mesmo com a agressividade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tendo em vista consolidar seus interesses, procure se movimentar com firmeza, mas sem que isso signifique passar por cima dos interesses alheios, porque não se trata de competição, mas de acomodação de tudo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O que você quer fazer e que não dá para fazer de imediato, é melhor não se preocupar muito com isso, para que a ansiedade não tome as rédeas da situação e, como resultado, você enfie os pés pelas mãos. Melhor não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É preciso garantir conforto e segurança, mas cuidando para que esse movimento não seja às custas de um montão de mortos e feridos no caminho, porque não haveria, assim, conforto e segurança nenhuma. Com serenidade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Algo é necessário fazer, porque ficar esperando que o céu se abra e chovam graças em sua horta não seria uma ação, mas um impedimento para que as oportunidades disponíveis se manifestem. É necessário agir com praticidade.