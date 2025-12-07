Segunda fase do CNU 2 começa de forma tranquila; DF tem 8 mil classificados

Raphaela Peixoto

A segunda fase do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) começou de forma tranquila neste domingo (7/12), segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A entrada dos candidatos nos 290 locais de prova foi encerrada sem registro de ocorrências. Os portões fecharam às 12h30, e a aplicação das provas discursivas teve início às 13h, no horário de Brasília.

Mais de 42 mil candidatos foram convocados em todo o país para disputar 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos da administração pública federal. A operação mobilizou mais de 22 mil profissionais, incluindo cerca de 11 mil agentes das forças de segurança. De acordo com o MGI, o esforço conjunto reforça o compromisso do governo em tornar os processos seletivos mais eficientes e representativos da diversidade brasileira.

O Distrito Federal, que concentra o maior número de classificados, reúne também o maior polo de aplicação: 5.700 candidatos realizam o exame no Centro Universitário de Brasília (CEUB). Dos 8.214 inscritos aptos a fazer a prova no DF, 5.022 são mulheres e 3.188 são homens. Há ainda 2.786 candidatos negros, 866 pessoas com deficiência, 76 indígenas e 66 quilombolas. O bloco mais concorrido é o Bloco 5, de Administração, com 2.894 participantes.

Candidatos ouvidos pelo Correio relataram altas expectativas para a prova discursiva. Ana Paula Nicolau, 33 anos, concorrente do Bloco 9, afirmou estar confiante, embora espere um tema inesperado na redação. Para ela, a banca pode optar por algo “mais geral”, capaz de surpreender os participantes.

Mesmo lesionado no joelho, Felipe Pereira, 25 anos, inscrito no Bloco 4, fez questão de comparecer. Ele avalia o CNU como uma “oportunidade que não dá para perder”, sobretudo pela variedade de cargos oferecidos. Sua preparação, conta, envolveu reforço em conteúdos teóricos e prática constante de redação.



Uma das mudanças desta edição foi a realização das provas em dois dias diferentes, decisão que dividiu opiniões. Para Augusto Jean, 25 anos, do Bloco 2, o intervalo favoreceu os estudos. “Deu tempo de revisar bem os eixos”, relata o candidato. Felipe, porém, discorda, para o concurseiro o fato das provas serem aplicadas em dias distintos "complica um pouquinho, porque o estudante precisa se deslocar duas vezes. Ano passado, em um único dia, foi mais simples”, avaliou.

Próximas etapas

O cronograma oficial prevê o início das fases seguintes já nesta segunda-feira (8/12), confira: