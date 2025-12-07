Morre Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, após acidente de carro

Mauri, da dupla Mauri & Mauricio e irmão de Chitãozinho e Xororó faleceu neste domingo (7/12) - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó e integrante da dupla Mauri & Maurício, morreu na tarde deste domingo (7/12) em um acidente de carro na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116). A colisão ocorreu no km 373, em Miracatu (SP), no sentido São Paulo.

A dupla estava voltando de um show realizado na noite de sábado (6), em Curitiba.

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa de Chitãozinho e Xororó, Maurício, que também é irmão da dupla e parceiro musical de Mauri, está fisicamente bem e recebendo acompanhamento após o acidente.

A assessoria informou ainda que o caso está sendo apurado.

"É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo. O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido. A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor", diz o comunicado.

Ele deixa o filho Maury Lima, que também seguiu a tradição familiar na música sertaneja, e a esposa, Andrea Fabyanna, apresentadora do SBT.



