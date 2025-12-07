Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (7/12)

Data estelar: Mercúrio e Saturno em trígono.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Depois de termos sido indignos e feito coisas cruéis que machucaram pessoas, argumentando que fomos tomados por uma loucura e raiva sem fim, nos parece que o Sol nunca mais vai brilhar para nós como antes, e que só nos resta andar na escuridão, na mesma escuridão que um dia nos apequenou por ter nos feito sentir vulneráveis ao medo.

Poderemos voltar a ser crianças inocentes? Só se tiver alguém para nos redimir, porque é insuficiente que perdoemos a nós mesmos, nós também precisamos que alguém nos diga amorosamente: tua alma estava perdida, mas agora está em casa; e nos abrace e conforte.

Se continuarmos a ignorar que é isso que precisamos para transcender a brutalidade e a carnificina em que nos acomodamos, desejo, pois, boa sorte a todas as almas nos próximos anos.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nem sempre dá para decifrar o que a alma sente, às vezes é tomada por estranhas sensações que não se ajustam ao que acontece na vida objetiva e, por isso, precisam ser digeridas em silêncio, sem atrair a atenção.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Dizer o que você tem em mente causaria bastante comoção e não seria o caso de estragar nada nesta época do ano, mas andar com cautela para não atrair atenção indesejada sobre você. Amadureça mais suas ideias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Procure manter a ordem, isso dá bastante trabalho e sua alma, provavelmente, gostaria de se engajar em assuntos mais excitantes. Porém, se você mantiver a ordem agora, depois poderá se excitar à vontade com segurança.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Dá vontade de tomar algumas atitudes para esclarecer a situação, porém, tenha em mente que as pessoas raramente pretendem ser esclarecidas, ao contrário, elas se agarram aos seus próprios argumentos. Não vale a pena.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A esta altura do ano pesa o cansaço de tudo que sua alma teve de suportar, mas é importante não sucumbir à exaustão, mas continuar usando a imaginação para se projetar ao futuro desejável que pode ser conquistado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mesmo que você não goste muito das pessoas que precisa aproximar em nome de seus projetos, nesta parte do caminho é melhor raciocinar de forma pragmática, sem se ajustar ao que seria da natureza de seus desejos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Enquanto você focar sua energia na solução dos assuntos práticos, esse sacrifício temporário, e nada sofrido, vai aliviar o resto do ano para você desfrutar de mais leveza e alegria. Vale a pena esse sacrifício.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aquele exercício inocente de instigar as pessoas para que elas revelem suas verdades não tem como saber antecipadamente se daria certo nesta parte do caminho. Portanto, você precisa decidir se vale a pena o risco.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há uma congestão de sentimentos que precisa ser administrada com cuidado, porque se precipitar em qualquer direção evocaria respostas muito exageradas nas pessoas, e isso não seria nada saudável neste momento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Pessoas agradáveis e antipáticas se misturam nesta parte do caminho e sua alma precisa socializar com todas, sem exceção. Encare isso com bom humor, porque apesar das contrariedades, tudo tende a dar certo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ater-se ao aspecto prático da vida parece chato, mas se tudo estivesse de pernas para o ar sua alma não teria espaço para viver o regozijo de mais nada. Portanto, vale a pena o sacrifício de se ater ao prático.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ideias boas não faltam, o que falta é vontade de colocar em prática algumas dessas. Sua alma espera pela magia da vida, mas esse é um mundo de fantasia que só acontece raramente. Enquanto isso, você precisa agir.