Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (9/12)

Data estelar: Lua míngua em Leão.

Se um dia pudemos compreender a natureza humana ao ponto de nos catalogarmos como seres sociáveis, é surpreendente que a cultura tenha enveredado para o lado oposto, enfatizando os aspectos individuais, em vez de os sociais, na dinâmica da construção do destino.

Não é coincidência inexplicável que haja uma epidemia de solidão assolando a alma humana, que contamina todas as classes sociais, especialmente aquelas em que a força individual é prevalecente, em detrimento das conexões sociais.

A solidão que sentimos é um sintoma de que nossas almas ainda se comunicam bem com a consciência, apontando para o único nutriente que não pode faltar, a sociabilidade, que não se satisfaz com redes sociais, mas com encontros presenciais, abraços e troca de olhares.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os impedimentos são reais, tão reais quanto as portas que estão abertas para você seguir em frente com a construção prática de seus sonhos. Agora resta saber em que sua alma vai se focar mais. Tudo é uma escolha.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Conflitos podem ser desgastantes, porém, mais desgastante ainda seria você engolir os sapos e levar desaforo para casa. Portanto, em nome de sua saúde mental e a dos relacionamentos, promova os conflitos necessários.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A ideia de apocalipse está associada ao desejo de haver mudanças substanciais no funcionamento do mundo. O apocalipse, porém, sempre nos decepciona, pois, nunca acontece. Restamos nós, para continuar mudando o mundo.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É evidente que para fazer certas coisas é preciso a colaboração das pessoas adequadas, porém, como anda todo mundo louco nesta parte do ano, é provável que você tenha de finalizar sem ajuda de ninguém. Não importa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os passes de mágica que sua alma anseia para finalizar as comoções podem ser efetuados através de suas mãos, de suas palavras e de seus pensamentos. A mágica, ou acontece através de você, ou não acontece de jeito nenhum.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se os impedimentos continuam aí, firmes e fortes, pois então chegou a hora de os derrubar às patadas, porque a alma não anda com paciência suficiente para conversar ou para ficar esperando que tudo melhore.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Colocar ordem é uma pretensão legítima, porém, isso não significa que sua alma possa dar conta de tudo que está fora do eixo, porque o ano que está se encerrando foi complexo demais para o passar a limpo com uma canetada.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A gentileza abre muitas portas, mas há momentos em que as pessoas abusam da paciência e, por isso, merecem que a porta seja arrombada. Evite, no entanto, fazer disso um hábito, sempre prefira a gentileza.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Dar uma chamada de atenção é necessário, ainda que a situação não seja esteticamente agradável, porque nessa hora importante mesmo é dar fim às palhaçadas, a despeito de que a atitude também pareça uma palhaçada.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Dizer mentiras é um comportamento espontâneo diante da urgência de se livrar de alguma situação. Parece inofensivo, mas as mentiras vão se acumulando e, um dia, conspiram para cobrar tudo ao mesmo tempo.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Por mais que você se empenhe, há coisas que não vai dar tempo para finalizar antes do fim do ano, e isso não deveria ser objeto de desânimo para sua alma, mas de motivação para se organizar melhor no futuro.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

De erro em erro, vamos conhecendo a verdade, mas só quando a gente tem força de vontade nesse sentido, porque senão vai acontecendo de nos acomodarmos nos erros e os transformarmos em certezas morais equivocadas.

