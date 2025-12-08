Erika Hilton celebra recorde de "O Agente Secreto" no Globo de Ouro

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP), eleita a mulher do ano de 2025 pela revista Marie Claire, usou as redes sociais para celebrar as indicações de O Agente Secreto ao Globo de Ouro, anunciadas nesta segunda-feira (8/12). “É do Brasil!”, destacou a política no X (antigo Twitter).
“Parabenizo todos os trabalhadores envolvidos na produção e divulgação do filme, assim como o ator Wagner Moura, pelas merecidas indicações ao Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama, Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator de Drama”, escreveu. A tripla indicação do longa marca um recorde até então inédito para o cinema brasileiro.
“Ver, por mais um ano, o cinema brasileiro brilhar nas maiores premiações globais, nos círculos da crítica especializada, nos festivais e, acima de tudo, estar na boca do povo do nosso próprio país, é algo de se orgulhar e se emocionar”, completou Erika. “Raparigou!”.
Considerada um dos principais termômetros do Oscar, a premiação internacional projetou Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui na cerimônia de 2025. Embora a atriz não tenha conquistado o prêmio de Melhor Atriz, o longa trouxe a primeira estatueta dourada para uma produção brasileira. Com as indicações, crescem as expectativas em torno de O Agente Secreto como um forte candidato a conquistar o segundo Oscar para o Brasil.
O filme se passa em 1977, na ditadura militar brasileira, e acompanha Marcelo (Wagner Moura), professor especializado em tecnologia, que tenta deixar São Paulo para recomeçar a vida em Recife. Lá, ele acredita encontrar um refúgio — mas seu passado e forças políticas da época o alcançam, transformando a busca por tranquilidade em uma trama de espionagem, vigilância e tensão.
Além de Moura, completam o elenco nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e Alice Carvalho. A direção é de Kleber Mendonça Filho, já reconhecido internacionalmente por trabalhos como Bacurau e Aquarius.
O longa estreou em Cannes, onde teve boa recepção: Moura levou o prêmio de Melhor Ator, enquanto Mendonça Filho foi laureado como Melhor Diretor. Também conquistou prêmios da crítica e do júri em Lima.
