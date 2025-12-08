InícioDiversão e Arte
CINEMA

Kleber Mendonça Filho comemora indicações de ‘O Agente Secreto’ ao Globo de Ouro

Diretor reage surpreso ao marco histórico do longa protagonizado por Wagner Moura, que concorre em três categorias e fortalece expectativas por um novo Oscar para o Brasil

Brazilian director Kleber Mendonca Filho delivers a speech after winning the Best Director prize for the film "O Agente Secreto" (The Secret Agent) during the closing ceremony at the 78th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 24, 2025. (Photo by Valery HACHE / AFP) - (crédito: AFP)
Brazilian director Kleber Mendonca Filho delivers a speech after winning the Best Director prize for the film "O Agente Secreto" (The Secret Agent) during the closing ceremony at the 78th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 24, 2025. (Photo by Valery HACHE / AFP) - (crédito: AFP)

“Não sabia que as 3 indicações no Globo de Ouro são recorde brasileiro”, comentou o diretor Kleber Mendonça Filho sobre a tripla indicação de O Agente Secreto à premiação, anunciada nesta segunda-feira (8/12). O longa compete nas categorias Melhor Filme Internacional, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama por Wagner Moura.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Obrigado por me avisar e um abraço enorme para toda a equipe inacreditável que fez O Agente Secreto”, Mendonça Filho comemorou no X (antigo Twitter), publicando também uma foto até então inédita dos bastidores da gravação. 

Considerada um dos principais termômetros do Oscar, a premiação internacional projetou Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui na cerimônia de 2025. Embora a atriz não tenha conquistado o prêmio de Melhor Atriz, o longa trouxe a primeira estatueta dourada para uma produção brasileira. Com as indicações, crescem as expectativas em torno de O Agente Secreto como um forte candidato a conquistar o segundo Oscar para o Brasil. 

O filme se passa em 1977, na ditadura militar brasileira, e acompanha Marcelo (Wagner Moura), professor especializado em tecnologia, que tenta deixar São Paulo para recomeçar a vida em Recife. Lá, ele acredita encontrar um refúgio — mas seu passado e forças políticas da época o alcançam, transformando a busca por tranquilidade em uma trama de espionagem, vigilância e tensão.

Além de Moura, completam o elenco nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e Alice Carvalho. A direção é de Mendonça Filho, já reconhecido internacionalmente por trabalhos como Bacurau e Aquarius.

O longa estreou em Cannes, onde teve boa recepção: Moura levou o prêmio de Melhor Ator, enquanto Mendonça Filho foi laureado como Melhor Diretor. Também conquistou prêmios da crítica e do júri em Lima.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 08/12/2025 13:27
SIGA
x