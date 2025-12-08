Kleber Mendonça Filho comemora indicações de ‘O Agente Secreto’ ao Globo de Ouro

“Não sabia que as 3 indicações no Globo de Ouro são recorde brasileiro”, comentou o diretor Kleber Mendonça Filho sobre a tripla indicação de O Agente Secreto à premiação, anunciada nesta segunda-feira (8/12). O longa compete nas categorias Melhor Filme Internacional, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama por Wagner Moura.

“Obrigado por me avisar e um abraço enorme para toda a equipe inacreditável que fez O Agente Secreto”, Mendonça Filho comemorou no X (antigo Twitter), publicando também uma foto até então inédita dos bastidores da gravação.

Considerada um dos principais termômetros do Oscar, a premiação internacional projetou Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui na cerimônia de 2025. Embora a atriz não tenha conquistado o prêmio de Melhor Atriz, o longa trouxe a primeira estatueta dourada para uma produção brasileira. Com as indicações, crescem as expectativas em torno de O Agente Secreto como um forte candidato a conquistar o segundo Oscar para o Brasil.

O filme se passa em 1977, na ditadura militar brasileira, e acompanha Marcelo (Wagner Moura), professor especializado em tecnologia, que tenta deixar São Paulo para recomeçar a vida em Recife. Lá, ele acredita encontrar um refúgio — mas seu passado e forças políticas da época o alcançam, transformando a busca por tranquilidade em uma trama de espionagem, vigilância e tensão.

Além de Moura, completam o elenco nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e Alice Carvalho. A direção é de Mendonça Filho, já reconhecido internacionalmente por trabalhos como Bacurau e Aquarius.

O longa estreou em Cannes, onde teve boa recepção: Moura levou o prêmio de Melhor Ator, enquanto Mendonça Filho foi laureado como Melhor Diretor. Também conquistou prêmios da crítica e do júri em Lima.

