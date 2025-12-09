Internautas descobrem que Sarah Poncio é deputada e se revoltam - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Sarah Poncio virou motivo de assunto nas redes sociais, após ter sido ‘descoberta’ por alguns internautas, de que atua como deputada estadual no Rio de Janeiro desde o início deste ano.

A influenciadora digital, que havia atuado durante dois anos como suplente, assumiu o cargo na Alerj com início do mandato de Tande Vieira (PP), eleito como prefeito de Resende, município no interior do estado.

A curiosidade surgiu após Sarah Poncio ter sido incluída em um dos 42 fotos a favor da revogação da prisão do deputado e presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil), preso na última semana, suspeito de vazar informação de operação contra o aliado e ex-deputado TH Joias, ligado ao Comando Vermelho (CV).

Através do X (antigo Twitter), alguns internautas lamentaram o posicionamento de Sarah Poncio, e se espantaram com o cargo público assumido por ela. "Me pega muito duas coisas que é a Sarah Poncio sendo deputada e votando a FAVOR da soltura do Barcellar, o Rio é um terceiro mundo", lamentou uma seguidora. "O povo pra eleger Sarah Poncio tem mais que se f**** mesmo", alfinetou outra. "Um estado que elege Sarah Poncio merece se acabar mesmo", esceveu uma terceira pessoa.