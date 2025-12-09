Rodrigo Faro revela por que recusou voltar às novelas após quase 20 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Rodrigo Faro foi um dos participantes do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, que consagrou Silvero Pereira e Thaís Sousa como campeões da temporada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Internautas descobrem que Sarah Poncio é deputada e se revoltam

Em entrevista à coluna Splash, do portal UOL, o apresentador confesso que recebeu convites da emissora para voltar às novelas, mas recusou, em meio ao clima de nostalgia pelo sua volta à emissora após 17 anos afastado.

"A gente teve algumas conversas e me foi proposta inicialmente fazer novela. Mas eu moro em São Paulo. Conversei com a minha esposa e chegamos à conclusão de que agora novela é complicado nessa altura da minha vida — ter que vir morar no Rio e deixar a família, as minhas filhas. Eu vivi isso durante 11 anos quando tive aqui na Globo", disse Rodrigo Faro.

A expectativa inicial era de que Faro integrasse o elenco de Três Graças e da sucessora, Quem Ama, Cuida, que estreia em 2026. Todavia, o período de dedicação exclusiva aos folhetins, que são gravados no Rio de Janeiro, inviabilizou que ele aceitasse, mas que rolaria se fossem participações especiais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Agora não. Novela acho difícil. É mais por logística mesmo. Se for uma participação, alguma coisa, até tudo bem. Mas novela são muitos meses, texto, uma pauleira", afirmou o ex-contratado da Record. Nas novelas, ele não é visto desde O Profeta (2006).