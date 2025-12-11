O Agente Secreto é eleito o melhor filme do ano pelo The Hollywood Reporter

O filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, foi escolhido como melhor filme de 2025 pelo jornal americano The Hollywood Reporter (THR). A lista, divulgada nesta quinta-feira (11/12), coloca o longa no topo do ranking feito pelo crítico David Rooney.

Rooney elogia a reinvenção do thriller político criado por Mendonça Filho e afirma que Wagner Moura entrega “a melhor atuação de sua carreira” no papel de Armando, especialista em tecnologia que retorna ao Recife após um confronto com um funcionário federal corrupto.

O crítico descreve o filme como “uma obra singular”, marcada por humor absurdo, reflexões profundas sobre história e memória, cores vibrantes e um amor evidente pelo cinema. Entre as cenas citadas, destaca as lendas urbanas que começa com capivaras pastando em um campo à noite e termina em uma perna decepada aterrorizando um ponto de encontro gay.



Ambientado em 1977, no auge da ditadura militar brasileira, o filme tem acumulado reconhecimento desde sua estreia no Festival de Cannes, em maio, onde venceu os prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator. No THR, o longa aparece nas listas dos críticos Jon Frisch, que também o colocou em primeiro lugar, e para Sheri Linden, na vice-liderança, atrás apenas do tunisiano A Voz de Hind Rajab.



Recentemente, o jornal The New York Times incluiu a brasileira Tânia Maria, 77 anos, no ranking das melhores atuações de 2025, destacando sua participação em O Agente Secreto, além de elogiar novamente o desempenho de Wagner Moura.



O longa foi indicado ao Globo de Ouro e ao Critics Choice Awards, e tem forte aposta para o Oscar 2026.

Confira o Top 10 de David Rooney:

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson Sirat, de Oliver Laxe Peter Hujar's Day, de Ira Sachs Marty Supreme, de Josh Safdie Valor Sentimental, de Joachim Trier Pecadores, de Ryan Coogler Sonhos de Trem, de Clint Bentley The Mastermind, de Kelly Reichardt Frankenstein, de Guillermo del Toro