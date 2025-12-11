O Agente Secreto é eleito o melhor filme do ano pelo The Hollywood Reporter

O filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, foi escolhido como melhor filme de 2025 pelo jornal americano The Hollywood Reporter (THR). A lista, divulgada nesta quinta-feira (11/12), coloca o longa no topo do ranking feito pelo crítico David Rooney.
Rooney elogia a reinvenção do thriller político criado por Mendonça Filho e afirma que Wagner Moura entrega “a melhor atuação de sua carreira” no papel de Armando, especialista em tecnologia que retorna ao Recife após um confronto com um funcionário federal corrupto.
O crítico descreve o filme como “uma obra singular”, marcada por humor absurdo, reflexões profundas sobre história e memória, cores vibrantes e um amor evidente pelo cinema. Entre as cenas citadas, destaca as lendas urbanas que começa com capivaras pastando em um campo à noite e termina em uma perna decepada aterrorizando um ponto de encontro gay.
Ambientado em 1977, no auge da ditadura militar brasileira, o filme tem acumulado reconhecimento desde sua estreia no Festival de Cannes, em maio, onde venceu os prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator. No THR, o longa aparece nas listas dos críticos Jon Frisch, que também o colocou em primeiro lugar, e para Sheri Linden, na vice-liderança, atrás apenas do tunisiano A Voz de Hind Rajab.
Recentemente, o jornal The New York Times incluiu a brasileira Tânia Maria, 77 anos, no ranking das melhores atuações de 2025, destacando sua participação em O Agente Secreto, além de elogiar novamente o desempenho de Wagner Moura.
O longa foi indicado ao Globo de Ouro e ao Critics Choice Awards, e tem forte aposta para o Oscar 2026.
Confira o Top 10 de David Rooney:
- O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
- Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson
- Sirat, de Oliver Laxe
- Peter Hujar's Day, de Ira Sachs
- Marty Supreme, de Josh Safdie
- Valor Sentimental, de Joachim Trier
- Pecadores, de Ryan Coogler
- Sonhos de Trem, de Clint Bentley
- The Mastermind, de Kelly Reichardt
- Frankenstein, de Guillermo del Toro