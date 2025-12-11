Nova banda ‘Foto em Grupo’ lança álbum nesta sexta-feira (12/12)

O Foto em Grupo lança, nesta sexta-feira (12/12), o primeiro álbum, que leva o mesmo nome da banda e marca a união do guitarrista Otávio Cardoso, mais conhecido como Zani, e Pedro Calais, vocalista da Lagum, Ana Caetano, da duo Anavitória, e João Ferreira, vocalista da Daparte. A banda nasceu de encontros despretensiosos para compor, que revelaram uma sonoridade própria, distante dos projetos individuais de cada integrante. A partir daí, a colaboração espontânea deu lugar a um projeto paralelo com uma nova identidade.

“Esse álbum é um caldeirão dessas individualidades. Eu me vejo cantando melodias que não nasceram de mim, e isso foi muito valioso. A beleza é exatamente essa: algo novo existe quando a gente cria junto”, relata Ana. Entre humor, poesia, melancolia e impulsos mais roqueiros, as músicas são resultado do encontro e da amizade dos artistas. “Neste projeto conseguimos experimentar mais e botar outras ideias na mesa. É o resultado de um encontro, um negócio que soa mais espontâneo”, afirma Zani.

Antes do álbum, a banda apresentou ao público o primeiro single do projeto, Terra Esfera, em setembro deste ano. A faixa traz a mistura de vozes e ideias que caracterizam o grupo. “É uma coisa crua, espontânea, otimista e real, sem auto-tune, sem clique. É uma música que é fruto da nossa burrice analógica, comparado com a inteligência artificial”, explica João. A canção marcou a chegada do Foto em Grupo à cena musical.



Pedro descreve a banda como uma “tabela periódica”, na qual cada elemento interfere no outro. “Quando o Zani está, tende a ficar mais sério. Quando a Ana está, vem uma poesia mais rebuscada. Quando o João entra, pode ter certeza que vai aparecer alguma coisa sobre ossos, sangue ou cemitério”, brinca . O resultado, segundo eles, é um álbum direto, livre e despretensioso, criado em um espaço criativo, sem pressão, no qual a diversão e a espontaneidade conduziram o processo.

“O caminho se faz depois do primeiro passo. A gente vai sentir esse material na pista e entender o que ele vira”, diz Pedro. O Foto em Grupo está confirmado no Lollapalooza 2026, onde fará sua primeira apresentação em um grande festival. Sobre o futuro, a banda mantém o espírito leve que guiou a criação do álbum. “Vamos ver o que o futuro traz, nós veremos a temperatura da água antes de pular, e se a gente pular, será de bomba e tentar molhar todo mundo”, afirma João.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.