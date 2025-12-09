Passo rumo ao Oscar: 'O agente secreto' marca presença nas indicações do Globo de Ouro

Nesta segunda-feira, a trajetória até o Oscar de O agente secreto tomou um passo importantíssimo. O longa de Kleber Mendonça Filho foi indicado a três categorias do Globo de Ouro 2026, um dos principais termômetros do Oscar. O agente secreto concorre a Melhor filme de língua não inglesa, Melhor filme de drama e Wagner Moura foi indicado a Melhor ator em filme de drama. No ano passado, Fernanda Torres ganhou um Globo de Ouro por Ainda estou aqui e é esperado que o feito se repita com Wagner.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Erika Hilton celebra recorde de "O Agente Secreto" no Globo de Ouro



Três indicações ao Globo de Ouro é fato inédito, O agente secreto é o primeiro filme a alcançar essa marca. Ainda estou aqui, no ano passado, foi indicado a Melhor filme de língua não inglesa e Fernanda Torres concorreu a Melhor atriz, mas o longa de Walter Salles não recebeu indicação a Melhor filme de drama. A premiação será no dia 11 de janeiro de 2026.

Leia também: Kleber Mendonça Filho comemora indicações de ‘O Agente Secreto’ ao Globo de Ouro

A cineasta Cibele Amaral, diretora de O socorro não virá achou excelente que o filme foi indicado para Melhor filme de língua não inglesa e Melhor filme de drama. "Senti falta de melhor direção, um prêmio com o qual o Kleber poderia sonhar, pelo filme e pela trajetória que ele tem, com presença forte no festival de Cannes", destaca Cibele. A cineasta brinca que se o cinema nacional estivesse cotado na bolsa, as indicações fariam com que as ações disparassem. "É bom pra todo o audiovisual brasileiro. Ganhamos destaque, projeção, reconhecimento", afirma.

Segundo Cibele, comparando Ainda estou aqui e O agente secreto, o longa de Walter Salles estava mais forte. "O agente secreto está bem, mas se olharmos alguns sites especializados, como IMDB, vemos o número de pessoas que avaliou os dois filmes, a nota e outras métricas", comenta. "Mas a torcida é grande e o filme precisa fazer uma campanha grandiosa para chegar lá. Wagner tem chances também. Tem carisma", acredita a cineasta.

A expectativa de Cibele é de que o público brasileiro abrace a campanha. "Tem que colocar o filme lá em cima. Bom para o audiovisual brasileiro, bom para o Brasil, bom para a nossa cultura ser difundida pelo mundo", ressalta.

O produtor cultural Nilson Rodrigues acredita que as indicações são uma demonstração da qualidade e potência do cinema nacional e servem para ampliar e atrair espectadores para assistir filmes brasileiros. "Estou contente, mas sempre na expectativa de que tenhamos uma política que dê conta de enxergar o processo na sua totalidade. Hoje, se produz muitos filmes mas a política não enxerga a necessidade de distribuí-los, de fazer com que cheguem às salas de cinema. O público não tem sido considerado, poucos brasileiros vão aos cinemas", ressalta Nilson.

Nilson reforça que não podemos nos iludir com essas exceções. "Nós temos talentos, nós temos potência no Brasil e na América Latina. Falta uma política que compreenda o cinema brasileiro como todo. Pouco adianta a gente fazer mais de 200 filmes e esses filmes não serem vistos. Agora, é claro, é importantíssimo termos dois anos seguidos nos principais festivais do mundo. Não só no Oscar, mas em Cannes, Berlin. É importantíssimo", destaca.

Ana Arruda, produtora, acredita que as indicações são muito importantes, ainda mais para Wagner, que vem trilhando uma carreira internacional há alguns anos. "É muito importante também trazer a pauta da América Latina, eles está em produções que falam disso", comenta. "A campanha que está sendo feita, o circuito de exibição é fundamental, com engajamento não só da crítica especializada, mas da audiência latina que torce para o Brasil", ressalta.

A força internacional também indica que o Brasil está no mapa. "Acredito que isso vai abrir mais portas. É o resultado de muitas gerações. Não só com Ainda estou aqui, mas com O último azul também que foi para Berlinale. Mostra a importância de produções autênticas com muita competência técnica artística, mas antes de tudo com originalidade", afirma. Além disso, Ana acredita que para o Oscar continuar sendo um epicentro de referência da cinematografia internacional, é necessário estar antenado com os novos tempos.

A distribuição, o posicionamento estratégico e alinhamento de coproduções são alguns dos fatores que abrem portas para o cinema nacional. "Quando um filme entra em cartaz, é necessário ter uma distribuição estratégica pensada para cada local, para cada tipo de evento de festival. E isso foi feito de uma forma muito planejada, muito bem estruturada. É, o talento não é só da direção, do roteiro e da atuação, mas de uma estratégia de distribuição antes de tudo", destaca.

O sentimento de ter uma história tão brasileira indicada ao Globo de Ouro é sensacional para o crítico Guilherme Lobão. "Ver um filme que retrata de forma tão original e profunda em linguagem universal uma chaga da história do Brasil chegando nesta premiação é um enorme êxito. Segundo, porque é um filme pernambucano, em sua gênese, e que sacramenta o estilo do Kleber Mendonça Filho como autor", elogia o crítico. Para Lobão, o reconhecimento mostra que o cinema brasileiro saiu de suas bolhas históricas, como cine favela e chanchada. "Por outro lado, é também um êxito do cinema de mercado, profissional, que soube fazer muito bem o jogo das premiações", complementa.

Ter dois anos seguidos com filmes brasileiros nas premiações internacionais é, para Guilherme Lobão, mais do que uma ótima coincidência. "Foi o resultado de um cinema nacional que se fortalece em linguagem e em articulação comunicacional para o mercado externo. Chegar as premiações internacionais gera não só o sentimento de orgulho nacional e de reconhecimento, como a abertura para o mercado audiovisual brasileiro, trazendo mais visibilidade e investimentos", destaca.

Lista de indicados

Melhor Filme de Drama

. Frankestein

. Hamnet

. Foi apenas um acidente

. O agente secreto

. Valor sentimental

. Pecadores

Melhor Ator em

Filme de Drama

. Joel Edgerton - Sonhos de trem

. Oscar Isaac - Frankenstein

. Dwayne Johnson - Coração de lutador: The smashing machine

. Michael B. Jordan - Pecadores

. Wagner Moura - O agente secreto

. Jeremy Allen White - Springsteen: Salve-me do desconhecido

Melhor Filme de

Língua Não-Inglesa

. Foi apenas um acidente

. No other choice

. O agente secreto

. Valor sentimental

. Sirat

. The voice of hind rajab