Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (12/12)

Data estelar: Lua míngua em Libra.



É encantador encontrar uma máquina que simula tão bem a empatia, elaborando frases e articulando razões e, também, porque não te julga nem te condena, mas parece te abraçar e apoiar, te convencendo que há alguém que te compreende. Só que não! Nos esquecemos de que não há aí nenhum “alguém” nos compreendendo.

Se tu não te importas com que do outro lado das palavras bem articuladas não haja ninguém, nem que possas te enamorar perdidamente de ninguém, que posa de alguém, é porque inadvertidamente estás renunciando ao que te torna humano e ao que faz com que desenvolvas melhor tua humanidade, a sociabilidade. Tu também, assim como o algoritmo que simula o talento de pensar, começaste a simular tua existência, perdendo de vista a realidade sensível de teu organismo e da tua presença.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Essas certezas que irritam, porque não podem ser postas em prática, são as que sua alma precisa amadurecer com o tempo, sem se precipitar a tomar em mãos a responsabilidade de colocar em marcha o que seja.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Em vez de sair por aí chutando o balde por pura impaciência, quando a irritação tomar conta procure tomar distância, beber água e respirar fundo, porque não seria favorável aos seus intuitos chutar o balde agora.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Enquanto você contempla algumas pessoas se perdendo nos caminhos da vida, procure você não tentar as convencer de absolutamente nada, porque em certa medida elas andam se perdendo porque é isso mesmo que desejam.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ninguém pode ser convencido de absolutamente nada, portanto, mesmo que você tenha descoberto o segredo da pedra filosofal e com muita alegria tente comunicar a descoberta, provavelmente encontrará uma plateia surda.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Melhor apostar alto na tentativa de obter os resultados pretendidos, porque ainda que os resultados sejam meio atrapalhados, pelo menos você terá aberto o precedente para que, no futuro, tudo seja melhor.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As atrações irresistíveis que você experimenta precisam ser passadas a limpo, para verificar se são fruto de sua ilusão ou se há algo mesmo circulando no ar, e que poderia ser o início de experiências interessantes.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Evite o desgaste, mas se for urgente colocar em prática algumas determinações e essas inevitavelmente produzirem alguns conflitos, siga em frente, porque o desgaste de engolir sapo seria ainda muito maior. Ou não?

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nem tudo pode ser mantido sob controle, pela mera razão de que há outras pessoas envolvidas, e as pessoas costumam ser caixinhas de surpresa. Portanto, faça a sua parte e se abra às surpresas, elas virão.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Busque as soluções, porque estão disponíveis, mas procure entender que nenhuma dessas deixará de provocar comoções quando praticadas, e que cada comoção significará um novo problema a resolver. Complicado.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Esse receio de fazer abertamente o que deseja há de ser superado pelo próprio atrevimento de colocar as coisas em prática, porque se continuar teorizando sobre o que eventualmente aconteceria, nada acontecerá.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há coisas que precisam acontecer, a despeito de você não as preferir, e como sua alma não as prefere fica protelando o desenlace, mas é para isso que existem as outras pessoas, em cujas mãos fica a ação necessária.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que seja de forma meio atrapalhada e insegura, é importante você tomar as iniciativas pertinentes para se aproximar das pessoas que estão na sua mira. Esperar que algo mágico aconteça seria perda de tempo. Como sempre.