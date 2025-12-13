Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (13/12)

Data estelar: Mercúrio e Plutão em sextil.

Precisas ser implacável na investigação que faças ao teu próprio respeito, buscando esclarecimento, liberdade, aperfeiçoamento de teu amor pelas coisas e pelas pessoas, além de produzir alegria também.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Precisas ser implacável para não te acomodar em frases feitas que parecem dizer tudo, mas que servem, na prática, para evitares atuar de acordo com a mensagem que essas frases transmitem.

Precisas ser implacável na honestidade de tua experiência de ser, para não perderes tempo simulando talentos que não possuis, porque mesmo que temporariamente a simulação pareça ter êxito, o tempo é severo, amadurece e melhora o que tem verdadeiro potencial, enquanto apodrece o que parece bacana, mas que carece de fundamento. Melhor que sejas implacável agora, para que os anos te melhorem, em vez de te apodrecer.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quando você se convencer de que está com tudo dominado, procure analisar novamente o cenário, porque é certo que encontrará pontas soltas. É impossível ter tudo sob domínio, mas dá para manter as coisas organizadas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Difícil selecionar as pessoas nesta parte do caminho, as que lhe são simpáticas se misturam com as antipáticas e seria melhor se abrir para que a convivência, que é temporária, não produza tanto desgaste. É por aí.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Buscar sossego não há de ser confundido com se acomodar nas situações atuais, porque ainda que essas convidem a sossegar, sua alma vai continuar querendo mais, muito mais. É sábio responder a esse impulso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nenhum ser humano é livre de contradições e ambiguidades, porém, não se trata tampouco de aceitar quaisquer coisas só porque a realidade humana seja complicada. Procure selecionar direito as pessoas com que se relaciona.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem sempre é propício manifestar as emoções de imediato, às vezes é melhor tentar amadurecer melhor o que se sente numa hora dada, para, assim, você se comunicar de uma forma que as pessoas entendam e não se assustem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As intensas emoções que circulam pela sua alma nesta parte do caminho seriam melhores ainda se pudessem ser compartilhadas com certas pessoas, sem que produzissem críticas ou advertências. Viver sem medo de ser feliz.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

De uma maneira ou de outra, sua alma está num vórtice de acontecimentos que produzem desgaste e exaustão, porém, isso vai passar, tenha certeza. A questão que fica é o que fazer enquanto estiver acontecendo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se tudo pudesse estar sob controle, a vida seria um tédio e não haveria motivo para a criatividade humana continuar se desenvolvendo. O descontrole, apesar de desconfortável, acaba sendo muito positivo também.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há assuntos que sua alma não pretende continuar arrastando por mais tempo, mesmo porque são antigos. O assunto, então, será como se livrar desses sem provocar comoções desnecessárias em busca de soluções.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure não apontar as contradições das pessoas como se fossem um defeito, porque a qualquer momento alguém vai descobrir suas contradições também, e aí? Como ficarão suas críticas? O ser humano é complexo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se você não tomar a iniciativa, ainda que numa direção que sua alma não prefira, outras pessoas o farão e isso provocará um tanto mais de desgaste. Não importa, de um jeito ou de outro, certas coisas precisam acontecer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sua alma, pela própria natureza, acredita no encantamento da magia e nos mistérios da Vida, porém, em muitas horas se esquece de que essa magia precisa de agentes para se manifestar. O agente de expressão é você.