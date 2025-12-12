Brasília ganha Casa de Vidro do BBB 26; veja onde

Conjunto Nacional receberá a Casa de Vidro que integra a seleção do grupo Pipoca no BBB 26 - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Brasília sediará uma das Casas de Vidro do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira (11/12), a estrutura será montada no Conjunto Nacional, na Asa Norte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Brasília, chegou a sua hora! Essa é a cidade da região Centro-Oeste que vai receber uma das Casas de Vidro do BBB 26", revelou o apresentador. No total, serão 5 estruturas espalhadas por cada região do Brasil.

Leia também: BBB 26 promete casas de vidro em todo o país e poder inédito ao público

Quatro candidatos disputarão uma vaga para entrar no BBB 26, escolha feita por votação no site do Gshow. No final da dinâmica, dez escolhidos formarão o grupo Pipoca, metade do elenco da edição.

Antes de Brasília ser confirmada como uma das cidades sediadoras do projeto, Tadeu havia anunciado São Caetano do Sul, no ABC paulista, como representante do Sudeste. Lá, também terá a atração imersiva BBB Experience.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além dos pipocas e dos camarotes, a próxima edição do reality show contará com os veteranos. São eles ex-BBBs que voltarão para a casa mais vigiada do Brasil. O público poderá votar em qual participante gostaria de ver no jogo novamente por meio das redes sociais do BBB.

A substituição de plantas também é uma novidade. O laboratório, conforme batizado por Tadeu, guardará outros confinados que poderão entrar no lugar de um jogador que não agradar ao público. "É o nosso mecanismo de combate às plantas. Em determinado momento, a gente pode falar: 'Qualquer um de vocês pode sair e ser substituído por outra pessoa'", explicou o apresentador durante participação no Mais Você.