Após ficar dias internado, Leonardo reaparece em jogo de futevôlei

Após dias de preocupação, Leonardo, 62, reapareceu mostrando que já retomou suas atividades. O cantor publicou novos registros nas redes sociais e demonstrou estar recuperado depois de ter passado por uma internação no início da semana.

Nos Stories, ele surgiu sorrindo ao lado de dois cachorros, logo após participar de um jogo de futevôlei com amigos. De maneira bem-humorada, comentou: "Já recuperado! Eu e meus cachorros. Logo mais tem show", reforçando que está pronto para voltar aos palcos.

Durante o período no hospital, Poliana Rocha acompanhou de perto o estado de saúde do marido e atualizou os fãs sobre sua melhora. A internação deixou seguidores apreensivos.

Agora em casa, o cantor explicou o diagnóstico que recebeu: "Tive uma gastroenterite… tomei soro… tô em casa, tá beleza". Finalizando, afirmou que já tem compromissos marcados e agradeceu o apoio dos admiradores.

