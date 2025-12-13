InícioDiversão e Arte
Diversão e Arte

Após ficar dias internado, Leonardo reaparece em jogo de futevôlei

Cantor deu um susto nos fãs após ter que ser internado

Após ficar dias internado, Leonardo reaparece em jogo de futevôlei - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Após ficar dias internado, Leonardo reaparece em jogo de futevôlei - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Após dias de preocupação, Leonardo, 62, reapareceu mostrando que já retomou suas atividades. O cantor publicou novos registros nas redes sociais e demonstrou estar recuperado depois de ter passado por uma internação no início da semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Nos Stories, ele surgiu sorrindo ao lado de dois cachorros, logo após participar de um jogo de futevôlei com amigos. De maneira bem-humorada, comentou: "Já recuperado! Eu e meus cachorros. Logo mais tem show", reforçando que está pronto para voltar aos palcos.

Durante o período no hospital, Poliana Rocha acompanhou de perto o estado de saúde do marido e atualizou os fãs sobre sua melhora. A internação deixou seguidores apreensivos.

Agora em casa, o cantor explicou o diagnóstico que recebeu: "Tive uma gastroenterite… tomei soro… tô em casa, tá beleza". Finalizando, afirmou que já tem compromissos marcados e agradeceu o apoio dos admiradores.

O post Após ficar dias internado, Leonardo reaparece em jogo de futevôlei foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 13/12/2025 14:23
SIGA
x