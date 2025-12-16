Claudia Raia relembra auge como sex symbol e virada na carreira: "Quebrei estereótipos"

Claudia Raia já foi considerada uma das mulheres mais sexys do Brasil ao longo do início da sua carreira, mais precisamente na década de 1980. A atriz relembrou a época em que era vista como ‘sex symbol‘.

"Nos anos 80, já me destacava por ser alta, ter corpo de dançarina e presença de palco, desafiando a estética da TV que valorizava mulheres magras e delicadas. Logo fui chamada de ‘símbolo sexual’", contou ela, em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

"Quebrei estereótipos"

Claudia Raia, por sua vez, contou que o programa TV Pirata, ao qual integrava o elenco, a ajudou a se desassociar do rótulo. "Me deu a chance de quebrar estereótipos e mostrar que eu podia fazer comédia. Foi uma grande oportunidade para me reinventar como atriz. Essa ousadia se refletiu em personagens que romperam padrões e revelaram diferentes facetas femininas", disse.

"Acho que nunca me limitei a padrões, seja na estética, na idade ou nos desafios emocionais das personagens que interpretei. Sempre fui muito livre, aberta a novidades, sou novidadeira por natureza e construí muitas mulheres, cada uma com suas loucuras", ressaltou Claudia.





