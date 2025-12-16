Ian Coury promove projeto 'Quintal da Música' nesta quarta-feira (17/12)

O compositor e instrumentista Ian Coury promove, nesta quarta-feira (17/12), a terceira edição do projeto Quintal da Música. O evento tem início às 19h, e o show começa às 20h30. Renato Galv Santos (bateria), Felipe Viegas (teclado), Lucas Rodrigues (baixo) e Ian Coury (bandolim de 10 cordas) integram o quarteto da apresentação, com repertório que mescla choro, jazz e música brasileira contemporânea.

Os ingressos custam R$100. Mais informações sobre forma de pagamento, endereço e outros detalhes do evento podem ser encontrados pelo número (61) 99202-2953 ou pelos perfis no Instagram @couryclaudia, @ian_coury e @marizafontinele. Haverá venda de comida e bebida no local.

Quintal da Música é um projeto criado por Ian Coury com o objetivo de valorizar a música instrumental de Brasília, que, para o músico, não tem tantos lugares para apresentações; os que tem, logo fecham. “Os músicos têm que se render aos outros estilos musicais mais famosos como samba, o pop, para poder conseguir viver de música. Isso é um problema. Seria legal ter um pouco mais de espaço para música”, diz. “Por falta de espaço de lugares para tocar, a gente criou um projeto na minha casa.”

Serviço

Quintal da Música

Por Ian Coury. Quarta-feira (17/12), a partir de 19h. Ingressos a partir de R$100. Mais informações pelo número (61) 99202-2953.