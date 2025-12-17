Jornalista da Globo detona "Dona de Mim" na reta final: "Merecia mais" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Nem todo mundo está aprovando os andamentos de Dona de Mim em sua reta final. A colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, deu nota zero pelo fato de Vanderson, personagem de Armando Babaioff, ter morrido sem explicação convincente.

"Nota zero para o final de Vanderson em Dona de Mim. Foi tudo corrido e sem grandes emoções. O personagem, que era promissor, poderia ter voltado à história. Armando Babaioff é muito talentoso e merecia mais", disparou.

Nos comentários, os internautas concordaram com a análise. "Eles com muito medo do personagem crescer mais que os personagens principais", "A novela está completamente perdida… atores bons, mas uma história cansativa… roda, roda e não sai do lugar", foram alguns comentários.

Dona de Mim acaba em janeiro. Em seu lugar, entra Coração Acelerado, que vai abordar completamente o universo sertanejo. Isadora Cruz é a grande protagonista da trama.