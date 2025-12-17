‘Stranger Things’: Noah Schnapp dá spoiler sobre episódio final: "Triste"

Na reta final, Stranger Things se tornou uma das séries mais populares da Netflix. Que o encerramento da produção promete fortes emoções o público já sabe, mas Noah Schnapp, intérprete de Will Byers, revelou novas informações dos bastidores da série ao TMZ nesta terça-feira (16/12).

Segundo Schnapp, o elenco se emocionou durante as gravações do último episódio, cujo conteúdo também deve levar os espectadores ao choro. Questionado por uma fotógrafa sobre o clima entre a equipe com o capítulo final próximo, Schnapp descreveu: “Foram muitas lágrimas.”

A tristeza não foi apenas consequência do sentimento de despedida, mas também de como os roteiristas optaram por encerrar a história. “Estou muito nervoso”, disse o ator sobre a expectativa do lançamento. “Vai ser super triste.” O desfecho da série está marcado para estrear na Netflix no dia 31 de dezembro.