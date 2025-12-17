InícioDiversão e Arte
STREAMING

‘Stranger Things’: Noah Schnapp dá spoiler sobre episódio final: "Triste"

Intérprete de Will Byers revela clima de despedida e lágrimas nas gravações do encerramento da série

Noah Schnapp dá vida a Will Byers em ‘Stranger Things’ - (crédito: Reprodução / Netflix )
Noah Schnapp dá vida a Will Byers em ‘Stranger Things’ - (crédito: Reprodução / Netflix )

Na reta final, Stranger Things se tornou uma das séries mais populares da Netflix. Que o encerramento da produção promete fortes emoções o público já sabe, mas Noah Schnapp, intérprete de Will Byers, revelou novas informações dos bastidores da série ao TMZ nesta terça-feira (16/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo Schnapp, o elenco se emocionou durante as gravações do último episódio, cujo conteúdo também deve levar os espectadores ao choro. Questionado por uma fotógrafa sobre o clima entre a equipe com o capítulo final próximo, Schnapp descreveu: “Foram muitas lágrimas.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A tristeza não foi apenas consequência do sentimento de despedida, mas também de como os roteiristas optaram por encerrar a história. “Estou muito nervoso”, disse o ator sobre a expectativa do lançamento. “Vai ser super triste.” O desfecho da série está marcado para estrear na Netflix no dia 31 de dezembro. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 17/12/2025 11:36 / atualizado em 17/12/2025 13:09
SIGA
x