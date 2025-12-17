Ex-Malhação, Gisele Frade relata crise financeira e faz apelo na web - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Gisele Frade, que ficou conhecida por ter vivido Drica nas temporadas de 2001 e 2005 de Malhação, da Globo, usou as redes sociais e chamou a atenção dos seguidores ao confessar que está vivendo uma crise financeira.

Através do Instagram, a artista fez um apelo público, e pediu amparo. "Vou ser direta: meu computador pifou. O computador é um dos instrumentos principais que eu uso para tocar como DJ, que, na realidade, é o meu principal ganha-pão", iniciou.

Desesperador

Apesar de ter retornado à carreira de atriz nos últimos anos, Gisele Frade afirmou que o mercado não está tão acessível quanto ela imaginava. "Eu tenho trabalhado muito mais como DJ do que como atriz. Muito difícil, desesperador", relatou ela.

"Eu sempre fui muito transparente nas minhas redes sociais. Não estou pedindo por luxo, estou pedindo por uma condição mínima para seguir trabalhando e sustentando minhas filhas", disse a atriz de Malhação, visivelmente abatida.

A atriz finalizou sua postagem com um agradecimento, e abriu uma vaquinha online, que será arrecadado para comprar um novo computador, enquanto luta para reconstruir sua vida profissional e garantir o sustento de suas filhas. "Estou pedindo a quem puder ajudar. Qualquer valor vai fazer diferença, e eu sei que com fé e força, tudo vai melhorar", concluiu.

