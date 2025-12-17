Datena dá detalhes de cirurgia cardíaca e desabafa: "Muito grave"





Datena, apresentador do Brasil do Povo, na Rede TV!, nesta terça-feira (16), deu detalhes da sua cirurgia cardíaca, que o acabou afastando do programa da emissora. Ele detalhou que precisou desentupir suas artérias.

"Meus amigos e minhas amigas, desculpem a aparência, mas eu acabo de fazer um procedimento no coração, uma cirurgia no coração, onde eu desentupi as artérias todas, eu tenho um problema sério de diabete. Estava realmente muito grave, mas agora estou livre", comunicou.

"Se você tem [como], faça exames contínuos. Aconselho você a fazer isso. Quero agradecer à equipe maravilhosa aqui do Sírio, desde as pessoas que fazem a faxina às pessoas que fazem a comida, aos enfermeiros, aos médicos, e principalmente ao meu irmão, camarada, que eu amo de paixão, que é o Dr. Kalil [Roberto Kalil Filho] e a senhora dele, que também é minha médica, Dra. Claudia [Claudia Cozer], Dra. Márcia, Davi, meu amigo, e ao Dr. Perin, que é um cirurgião cardíaco fantástico, maravilhoso", alertou.

De camisa vermelha, Datena ainda desejou um feliz Natal aos seguidores. "Bom, a boa notícia para os amigos e para aquele que gostam de mim… Eu espero que seja boa parte das pessoas, ninguém é unanimidade, tem quem não gosta, mas inclusive para quem não gosta, um feliz Natal, um grande ano e que vocês tenham muita saúde", disse.