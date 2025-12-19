Pais aplicam castigo criminoso, em polêmico filme chileno que estreia

O castigo: muito a ser explicado pelos personagens Mateo e Ana - (crédito: Filmes do Estação)



Crítica // O castigo ★★★★

Uma intensa penalização estendida por uma vida: num ato, um castigo paterno decidido por Ana (a premiadíssima e impressionante Antonia Zeger) e Mateo (Néstor Cantillana) leva os personagens ao extremo, a partir do roteiro preciso de Coral Cruz (que explorou o tema da gravidez em Els dies que vindrán).

Vencedor do prêmio de melhor diretor no Festival de Málaga, o diretor chileno Matías Bize demarca a que veio na nova produção. Lucas, o filho do casal em questão, tem apenas sete anos e carrega o desnorteamento de uma criança com problemas mentais, quando é largado por dois minutos, à beira da estrada erma, encravada em meio a uma espessa floresta.

Não há como ficar impassível, em frente a este longa do mesmo diretor de Na cama e A vida dos peixes. Há suspeição envervante do tempo, distendido, na tela.



Junto com a protagonista de A criada Catalina Saavedra (aqui no magnético papel de uma agente de polícia), Antonia Zeger (a mesma de O clube e No, que, com O castigo, disputou o mesmo prêmio Platino, vencido, em 2025, por Fernanda Torres) transborda as verdades encobertas de um casamento náufrago. Cabe ao público, estupefato, sofrer com a montagem quase em tempo real, no filme que ainda apresenta fotografia, em estilo documental de Gabriel Díaz.