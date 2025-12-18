InícioEsportes
FUTEBOL SUL-AMERICANO

Botafogo e Bahia conhecem os adversários na segunda fase da Libertadores

Campeão em 2024, Glorioso poderá começar sua jornada escalando a montanha. Entenda!

Libertadores já recomeça no início de 2026 - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio)
Libertadores já recomeça no início de 2026 - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Assim como em 2024, o Botafogo iniciará sua caminhada na Libertadores contra um adversário boliviano. Nesta quinta-feira (18/12), em Luque, no Paraguai, a Conmebol traçou, por intermédio de um sorteio, o destino do Mais Tradicional na edição de 2026 da competição. O Glorioso entra na segunda fase, contra o vencedor da Copa da Bolívia. O representante do país andino ficará entre The Strongest, Nacional de Potosí ou Blooming.

Confrontos com bolivianos são sinônimos de logísticas complicadas. No caso dos dois primeiros, o Botafogo ainda teria que enfrentar altitudes elevadas de La Paz e Potosí. No caso do terceiro rival, porém, jogaria ao nível do mar, em Santa Cruz de La Sierra.

Em 2024, o Fogão subiu a montanha, em Cochabamba. Na mesma fase, no jogo de ida, cedeu o empate para o Aurora por 1 x 1. Na volta, massacrou: 6 x 0. Outro clube brasileiro desta fase, o Bahia também conheceu o seu oponente. O Esquadrão enfrentará o O’Higgens, da Região Central do Chile. Assim como  o Botafogo, o time brasileiro define a série em casa.

