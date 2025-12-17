Renata Samek e Guilherme Leicam estrearão comédia romântica na telona

Até que um like nos separe é uma comédia romântica moderna que mergulha nas contradições do amor em tempos digitais, quando o amor precisa de senha e a felicidade vem com filtro. O filme, dirigido por Márcio Trigo e escrito por Renata Samek — que também protagoniza o longa —, é uma crônica espirituosa e emocional sobre o que acontece quando o amor real tenta sobreviver em meio a algoritmos, likes e crises de ego.

A história acompanha Kátia Valéria, interpretada por Renata Samek, uma atriz e influencer que transforma qualquer emoção em conteúdo. E Mário Leonardo, interpretado por Guilherme Leicam, um médico introspectivo que ainda acredita que a vida deve ser vivida — não postada. Unidos por um amor genuíno, mas separados pela hiperexposição, eles vivem uma jornada tragicômica onde cada curtida pode se tornar gatilho e cada silêncio, um post não publicado.

Um retrato atual, honesto e provocante sobre relacionamentos em tempos de performance.

“Escrever um filme foi a forma mais sincera que encontrei de me colocar no mundo. Antes de ser um roteiro, era uma inquietação — um desejo de transformar observações e feridas em algo que pudesse dialogar com o tempo em que vivemos. Ao atuar nessa história, eu deixo de esperar por oportunidades e passo a construí-las. O cinema, para mim, é essa vitrine viva onde a arte encontra a verdade, e onde posso dar voz a temas urgentes da nossa era, com coragem, transparência e afeto”, declara Renata

O filme estreia nesta quinta-feira (18/12), no cinema Moviecom, do Shopping Vale do Aço, em Ipatinga (MG) e, logo em seguida, ficará disponível no YouTube.