Globo de Ouro terá cerimônia oficial no Brasil pela primeira vez

Pela primeira vez na história da premiação, o Globo de Ouro terá uma cerimônia oficial realizada em território brasileiro, conforme anunciado pela Prefeitura do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (17/12). O órgão firmou uma parceria internacional com a Golden Globes e a Urland Ventures para sediar um evento em março de 2026, em um hotel de luxo da cidade.

A iniciativa dará origem ao Golden Globes Tribute Awards, cujo foco será a valorização de artistas e criadores brasileiros do cinema e da televisão cujas obras alcançaram repercussão fora do país, reforçando o diálogo entre a produção nacional e o mercado internacional. A noite contará com tapete vermelho, jantar de fala, cerimônia de homenagens e um show de encerramento.

O anúncio ocorre em um momento de forte visibilidade do cinema nacional no exterior. Nos últimos anos, produções brasileiras voltaram a ocupar espaço de destaque em premiações internacionais. Entre os exemplos recentes estão Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que conquistou o primeiro Oscar ao país e garantiu a Fernanda Torres uma vitória histórica no Globo de Ouro como melhor atriz, e O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que atualmente posiciona Wagner Moura entre os principais nomes cotados para o prêmio de melhor ator.

O vice-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), diz que o evento é fruto do investimento público brasileiro na sétima arte. “Isso é reflexo do sucesso das políticas públicas implementadas nos últimos anos em prol do audiovisual carioca, que trouxe diretores, artistas e executivos ao Rio para produzirem grandes sucessos. Como foi o caso do Ainda Estou Aqui, símbolo de uma indústria fenomenal, que representa milhares de empregos, PIB, oportunidades e futuro”, comemorou.

Em nota, a presidente do Globo de Ouro, Helen Hoehne, destacou o caráter simbólico e estratégico da iniciativa. Segundo ela, a realização do evento no Brasil representa um novo capítulo na trajetória da premiação no cenário global. “O Globo de Ouro tem uma longa história de reconhecimento de talentos internacionais, e o Brasil deu ao mundo algumas das vozes, histórias e visões artísticas mais extraordinárias”, afirmou. “Estamos animados para celebrar e reconhecer esses artistas latino-americanos.”

Ainda segundo a organização, informações adicionais sobre a programação e os nomes que serão homenageados devem ser divulgadas no início de 2026. A cerimônia no Rio integra uma estratégia mais ampla do Globo de Ouro para ampliar sua atuação internacional, com eventos realizados em centros estratégicos de produção audiovisual ao redor do mundo.

