Warner rejeita oferta da Paramount e Netflix fica na dianteira

A Warner Brothers rejeitou, nesta quarta-feira (17/12), uma investida de última hora feita pela Paramount para garantir a incorporação da marca à própria grade de conteúdo. Agora, o caminho ficou livre para que o acordo, inicialmente firmado com a Netflix, seja mantido e concretizado.
De acordo com informações revista americana Variety, o conselho da Warner considerou a proposta feita pela Paramount como "inferior" à do streaming de Ted Sarandos. A avaliação, no entanto, não vai de encontro com os números. Afinal, a oferta realizada pela primeira foi de US$ 108 bilhões, contra US$ 83 bilhões da Netflix. Porém, a proposta da Paramount incluía menos ativos do grupo Warner Bros. Discovery.
Um acordo entre a Netflix e a Warner já havia sido feito. O negócio é um dos maiores da história do entretenimento global. A soma de dinheiro e ações totaliza quase US$83 bilhões em valor empresarial, com US$ 72 bilhões em valor de mercado para os acionistas.
A empresa compradora, agora, alavancará o crescimento com a incorporação de um novo católogo de filmes e séries. As aquisições incluem ativos premium como a HBO/HBO Max. A operação, no entanto, ainda depende de aprovações regulatórias, com a possibilidade de enfrentar escrutínio antitruste (investigação feita por órgãos reguladores).
