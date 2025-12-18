Feira no Setor terá edição gratuita no Setor Comercial Sul nesta sexta

Nesta sexta-feira (19/12), a Feira No Setor terá mais uma edição gratuita com o tema Universalidade Artística Feminina. A edição começa às 10h, na Quadra 1 do Setor Comercial Sul (SCS), e terá apresentações de DJ J4k3, DJ Fraktal, Fulô do Cerrado, Coco de Quebrada, Sambadeiras de Roda e Kika Ribeiro.

Em entrevista divulgada, Tamara Gonçalves, diretora de projetos do Instituto No Setor, diz que a edição reafirma o papel da feira como um agente de mobilização no território: “A Feira No Setor sempre entendeu a cidade como um espaço vivo, que precisa ser ocupado para fazer sentido. Voltar com uma edição dedicada à criação feminina é reconhecer quem transforma esse cotidiano e mantém a cultura em movimento. Nosso objetivo é destacar que as mulheres ocupam um lugar central na cultura do DF e atuam diretamente na construção desse cenário”.

Criada em 2018, a Feira No Setor surgiu no Setor Comercial Sul (SCS) com o objetivo de ativar o centro de Brasília por meio de iniciativas culturais e circulação de pessoas. Em 2021, passou a realizar suas edições na Galeria dos Estados e agora, retorna ao Setor Comercial.

Programação da Feira no Setor

10h – Abertura e fala institucional (MEMP) – DJ J4k3

12h – DJ Fraktal

14h – Fulô do Cerrado

15h30 – DJ Fraktal

17h30 – Coco de Quebrada

19h – Sambadeiras de Roda

20h30 – Kika Ribeiro

22h – Encerramento

Serviço

Feira No Setor

Nesta sexta-feira (19/12), a partir das 10h, em frente ao Bar Espelunca (SCS, Qd 1). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.