Netflix anuncia segunda temporada de 'Cem anos de solidão' para 2026

A Netflix anunciou a segunda temporada da série Cem anos de solidão, que chega em agosto de 2026. A série, adaptada da obra literaria de mesmo nome do colombiano Gabriel García Márquez, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, conquistou o público e a crítica mundialmente e retorna com novos episódios, mantendo o mesmo rigor, ambição e fidelidade ao romance original. Dirigida por Laura Mora e Carlos Moreno, a produção foi filmada inteiramente na Colômbia e contou com o apoio e colaboração da família García Márquez.

Após a assinatura do Tratado de Neerlandia, a paz não chegará à cidade fictíia de Macondo, na Colômbia. Os Conservadores, com medo das ameaças do Coronel Aureliano Buendía, irão tramar um ataque que, por uma reviravolta do destino, trará Fernanda del Carpio, de Bogotá, à cidade. Ao se casar com Aureliano Segundo, um dos gêmeos indomáveis do bastardo Arcadio, ela dará a Úrsula Iguarán seus primeiros descendentes legítimos.

Enquanto isso, José Arcadio Segundo, o outro gêmeo, aprisionado nos manuscritos de José Arcadio Buendía, realizará os sonhos extravagantes do patriarca. A chegada do trem abrirá as portas da empresa bananeira, que, inadvertidamente, desencadeará as forças que vão precipitar a ruína da cidade, cumprindo a maldição de Úrsula Iguarán, pois "as linhagens condenadas a cem anos de solidão não têm uma segunda chance na Terra".