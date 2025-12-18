Produtor de 'Silent Hill' planeja levar novas histórias ao mundo

Com uma protagonista asiática, Silent Hill f trouxe o jogo para o Japão e utilizou o folclore nipônico para alimentar o novo horror. - (crédito: Reprodução/Konami)

Em uma entrevista para a Inverse, o produtor de Silent Hill f, Motoi Okamoto, afirmou que o time de desenvolvimento já está pensando em novos locais para utilizar na saga, incluindo um possível jogo utilizando a América Central ou América do Sul como plano de fundo da história — sem mencionar nenhum país específico do continente — e que visa também a Itália e Rússia como possíveis candidatos.

“Nós acreditamos que podemos talvez ter uma abordagem similar com outras culturas ao redor do globo”. Okamoto desenvolveu mais a ideia de levar a franquia para locais diversos: “Por exemplo, na América Central e na América do Sul, nós poderíamos talvez tocar em algo mais local, crenças xamãs e ver como isso se encaixa. Mas poderíamos também expandir nossos horizontes e ficar de olho em outras regiões, possivelmente a Rússia, Itália e Coreia do Sul porque todas essas áreas têm seus próprios sistemas de crenças únicos. Eu acredito que isso vai ser uma porta de entrada para expandirmos nossos conceitos adiante”.

Na entrevista Okamoto ainda disse que lê muitos livros de terror advindos da América Central e da América do Sul, destacando os autores Mariana Enríquez e Gabriel García Márquez. O produtor pontuou que o cenário da região é interessante não só pelas crenças xamãs que datam o passado, mas pelo terror real de eras ditatoriais. "Essas áreas foram afetadas por muitos governos militares e golpes” destaca o produtor “Existe um tipo de machismo e bravata que vem dessas áreas políticas”.

Contudo, afirmou que apesar da produção cultural enorme que o continente possui, Okamoto disse sentir falta de um estúdio de jogos de peso que possa desenvolver um título com a marca de Silent Hill e que a Konami vai “continuar de olho” em um método de traduzir eles mesmos a rica cultura sul americana e centro-america para o mundo dos games.

Produzido pela Konami, a franquia Silent Hill originalmente se passa nos Estados Unidos, porém, o título mais recente da saga, Silent Hill f, ganhou a liberdade criativa de ser ambientado no Japão. Fator esse que foi essencial para a construção do novo modelo do terror da Konami, utilizando não só esse novo cenário como ponto de narrativa, mas o folclore oriental como ferramenta do horror.

Silent Hill f está disponível para o PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.