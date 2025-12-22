A história da guerra, do cavalo e do ciclope: 'A Odisseia' ganha trailer

Capa do filme ' A Odisseia' divulgada pela Universal Studios, responsável pela produção do longa - (crédito: Reprodução / YouTube/ Universal Studios)

A Odisseia, novo filme do aclamado diretor americano Christopher Nolan (Batman, o Cavaleiro das Trevas; Tenet; Interestelar; Oppenheimer), ganhou o primeiro trailer. Previsto para ser lançado em 16 de julho de 2026, o longa conta a clássica história do grego Odisseu, rei de Ítaca e figura central da Guerra de Troia.

Confira a prévia do filme, com vislumbres do personagem e outros detalhes do clássico da mitologia grega:

Enredo do mito e diversas estrelas do cinema no elenco

O filme é uma adaptação da clássica história contada na mitologia grega, proveniente do poema heroico do escritor Homero. É, também, uma continuação de Ilíada, responsável por contar a história de Odisseu durante a tentativa de voltar para os braços da esposa, Penélope, em Ítaca, lendária ilha grega no Mar Jônico, onde é rei. Durante 10 anos, o protagonista tenta voltar para casa depois de vencer a Guerra de Troia. No entanto, é constantemente impedido por Poseidon, o deus dos mares.

Com a exceção de Matt Damon, já confirmado como o responsável por dar vida a Odisseu, nenhum outro papel divulgado. No entanto, outros grandes nomes do cinema aparecem na prévia. Muitos são especulados na imprensa grega, local onde boa parte do filme foi filmada Anne Hathaway interpretará a Penélope Tom Hollandviverá Telêmaco, filho deOdisseu. Zendaya será a deusa Atena.

A imprensa também dá conta de que estarão presentes Charlize Theron (Circe), Benny Safdie (Agamenon) e Lupita Nyong'o (Clitemnestra, esposa de Agamenon). Estrelas como Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth e John Leguizamo são outros que devem ser confirmados. O longa ainda contará com a participação do compositor Ludwig Göransson (TENET e Oppenheimer) e do diretor de fotografia Hoyte Van Hoytema.





