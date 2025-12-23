



Juliano Cazarré abriu o jogo sobre a família. O ator, no ar na novela Três Graças, da Globo, é pai de seis filhos, frutos do casamento com a bióloga Letícia Cazarré, e comentou os desafios que é manter os cuidados com os herdeiros e a esposa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista ao jornal Extra, o artista confessou que um dos maiores desafios vivenciados nos últimos tempos foi a internação de Maria Guilhermina, de 3 anos, que possui anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara, e chegou a ter permanecido sete meses internada. Neste período, o artista contou ter enfrentado uma crise.

"Não tinha fé"

"O pior que vivi foi quando passei por uma crise pessoal e no casamento, porque ali eu não tinha fé para me sustentar. Com a Guilhermina, já existia um olhar sobrenatural, um entendimento de que tudo acontece para o bem das pessoas", relembrou Juliano Cazarré. "Eu sabia que eu tinha que carregar aquela cruz e que ela tinha um significado. Mas é difícil ver o seu filho sofrer. Era muita injeção, tubo, operação de peito aberto…", disse.

Pai também de Vicente, de 15, e Inácio, de 13, Gaspar, de 6, Maria Madalena, de 4, e Estêvão, de 1, Juliano Cazarré destacou os desafios de manter a ordem dentro de casa. "É uma família grande, dá muito trabalho. (…) O sentido da família é a lição que Jesus nos ensinou: a gente veio ao mundo para servir e amar", refletiu.

O post Juliano Cazarré revela crise no casamento durante internação da filha de 3 anos: "Não tinha fé" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular