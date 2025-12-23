Lorena Maria acusa MC Daniel de traições, abuso psicológico e ameaças





Lorena Maria usou as redes sociais na noite desta última segunda-feira (22/12) para rebater MC Daniel, após o funkeiro publicar um vídeo apresentando sua versão sobre a polêmica entre os dois.

"Injustificável"

Através dos Stories, a influenciadora digital reuniu uma série de novas acusações contra o pai de seu filho, Rás, de 10 meses. "Seria mais inteligente da sua gestão de crise mandar você subir o Legendários, mas, não… É melhor postar prints de conversa nossa sem sentido para justificar o injustificável", iniciou.

"Você tem que contar que durante o meu resguardo vocês queriam que eu assinasse um contrato proibindo de tocar no seu nome e no nome da sua mãe. Por quê? Queriam me calar por quê?", questionou Lorena Maria. Na sequência, ela também rebateu a versão de MC Daniel sobre a infidelidade durante o relacionamento, o que ele negou.

"Você tem que contar que não traiu só uma vez", afirmou. "Você tem que contar que foi atrás da minha mãe biológica insultar ela e falar coisas tão malignas para deixar ela com raiva e fazer um caos na minha família", disparou a modelo.

"Não fiquei com raiva porque fui traída, fiquei com nojo da sua cara de pau em se dizer santo", escreveu. "O grande problema foi as armadilhas astutas que você vem fazendo, o abuso psicológico, as humilhações, ameaças de tirar a guarda do meu filho por puro ego", pontuou a ex-namorada de MC Daniel.

