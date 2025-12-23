Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (23/12)

CORAÇÃO INDOMÁVEL

Data estelar: Vênus em quadratura com Netuno.

O coração é indomável, pois, aí está a verdade que o ser humano oculta, e não se tome o ocultamento como hipocrisia, porque esse julgamento seria mais hipócrita do que a eventual hipocrisia de vivermos dentro de uma fotografia bem montada enquanto espreitamos pelo momento de cometermos transgressões e pecados.

O coração é indomável, porque dele emergem os impulsos que nos farão encontrar a oportunidade de transgredir e pecar, e não há razão para condenar o ser humano por isso, já que, mesmo sendo irremediavelmente propenso a fazer o mal em diferentes proporções, denuncia assim mesmo a verdade, somos todos muito complexos, feitos de contradições e paradoxos, e aqueles que conseguem transcender esse estado de coisas nunca se atrevem a apontar o dedo acusador a ninguém.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Continue pensando e dizendo coisas lindas, porque apesar de que o mundo anda na mão contrária, esse estado de coisas não há de ensombrecer aquilo que emerge límpido e vibrante do fundo do coração. Há muita vida para viver.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Melhor você não assumir responsabilidades que depois vão pesar demais, por serem quase impossíveis de dar conta. A boa vontade precisa ser associada ao bom senso, para que não aconteça uma coisa dessas. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Veja o que seja realmente possível, para não se atrapalhar desnecessariamente nesta parte do caminho. Nas imagens mentais combinadas com a boa vontade, tudo parece possível, mas não é assim na prática.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Continue você fazendo o que estiver ao seu alcance, sem ir além disso, porque cada passo além do possível que você der será uma encrenca nova que se agregará aos perrengues em andamento, justo quando é melhor descansar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure evitar dar passos maiores do que a perna, mas ao mesmo tempo não deixar de ter em mente que é preciso aceitar certa dose de riscos para não ficar para trás. É um momento de alta complexidade. Bom senso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sentir atração é algo que sua alma precisa administrar com sabedoria, porque num primeiro momento fica difícil discernir de onde surge essa atração, se é de uma carência emocional ou de uma visão do futuro.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Considere o seguinte, nesta parte do ano, e depois de um tempo cheio de pressões, as pessoas andam com a cabeça fora do lugar e, por isso, se melindram facilmente com qualquer coisa que é dita. Não há conserto.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure abrir mão do que resiste à sua vontade, para não se complicar mais nesta parte do ano. Siga o fluxo dos acontecimentos e tente resgatar o que seja possível no meio desse momento que é de ponta-cabeça.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Procure ter em mente metas realistas de curto, médio e longo prazo, porque a partir de agora as fantasias que nossa humanidade sempre persegue tendem a produzir contrariedades de forma imediata. Ninguém gosta disso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Por que será que sempre é mais atraente a fantasia do que a realidade? Bom, não importa encontrar resposta para o que, talvez, nem a tenha, o que importa é você aprender a fazer escolhas de muito bom senso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ainda que tudo esteja aquém do que você imaginava para o momento atual, mesmo assim sua alma pode contabilizar bastante avanço e, por isso, melhor você se focar no que deu certo do que naquilo que ainda está errado.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Difícil separar o que seja uma ilusão de um sonho, mas vale a pena todo e qualquer esforço que sua alma fizer para discernir essa sutil diferença, porque, no fim, é a diferença entre o êxito e a frustração.