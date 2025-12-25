Morre a atriz Teuda Bara, aos 84 anos

O grupo de teatro Galpão confirmou nesta quinta-feira (25/12) que a atriz Teuda Bara morreu, aos 84 anos. Teuda estava internada no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A permanência no hospital ocorreu após uma queda que levou a fratura na perna da atriz. A causa da morte foi septicemia com falência múltipla dos órgãos.

Teuda faria 85 anos no dia 1º de janeiro. O velório da atriz será realizado nesta sexta (26/12), a partir das 10h, no Palácio das Artes.

"A partida de Teuda representa uma perda imensurável para o Grupo Galpão, o teatro brasileiro e todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Ao mesmo tempo, fica a profunda gratidão pela alegria, pela força e pela luz raríssima que Teuda espalhou ao longo de tantos anos de vida e criação. Dividir o caminho com ela foi um presente — um exercício diário de amor, generosidade e coragem artística", escreveu o Grupo Galpão nas redes sociais.

História no teatro do Brasil

Teuda esteve no palco até 13 de dezembro, quando apresentou, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium o espetáculo Doida. A sessão comemorou os 10 anos da peça, que encenou ao lado do filho caçula, Admar Fernandes. No dia 14 deste mês ela faria uma segunda apresentação, cancelada porque a atriz passou mal. No dia 9/12 ela recebeu, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o grande colar do mérito legislativo, que reconhece personalidades notáveis para a história da capital mineira.

Coração do Grupo Galpão, que cofundou em 1982, deixou uma série de grandes personagens, o mais célebre deles a ama de Romeu e Julieta. Transitou da comédia ao circo, do clássico ao contemporâneo, com forte comunicação com o público. Participou de 21 dos 26 espetáculos da trupe mineira. Com o Galpão, seu último espetáculo foi Cabaré Coragem.

*Com informações do jornal Estado de Minas

