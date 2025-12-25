InícioDiversão e Arte
"Forte e gigante": Isabel Veloso acorda de coma

Marido da influenciadora, Lucas Borbas, contou que o despertar foi cheio de emoção e que Isabel chorou

No começo de dezembro, uma pneumonia grave causou a internação que perdura até o momento - (crédito: Reproduc?a?o/Instagram)
A influenciadora Isabel Veloso acordou nesta quinta-feira (25/12) após passar quase um mês em coma. A jovem, 19 anos, luta contra um câncer no sistema linfático, conhecido como Linfoma de Hodgkin (LH). A notícia foi confirmada por parentes de Isabel nas redes sociais.

"Nossa princesa está acordada. Bem cuidada, forte e gigante na fé e luta. Cada respiração dela é um milagre, cada olhar um sinal de esperança. Seguimos firmes, agradecidos por cada passo e por todas as orações, Deus está conosco", postou o pai de Isabel, Joelson.

O marido da influenciadora, Lucas Borbas, contou que o despertar foi cheio de emoção e que Isabel chorou.

Longa luta pela vida

Isabel foi internada no fim de novembro após ter uma crise respiratória. A influenciadora teve de ser entubada. Ainda em outubro, Isabel passou por um transplante de medula na luta contra um câncer no sistema linfático, conhecido como Linfoma de Hodgkin (LH). No começo de dezembro, uma pneumonia grave causou a internação que perdura até o momento.

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 25/12/2025 18:44 / atualizado em 25/12/2025 18:51
