"Forte e gigante": Isabel Veloso acorda de coma

A influenciadora Isabel Veloso acordou nesta quinta-feira (25/12) após passar quase um mês em coma. A jovem, 19 anos, luta contra um câncer no sistema linfático, conhecido como Linfoma de Hodgkin (LH). A notícia foi confirmada por parentes de Isabel nas redes sociais.
"Nossa princesa está acordada. Bem cuidada, forte e gigante na fé e luta. Cada respiração dela é um milagre, cada olhar um sinal de esperança. Seguimos firmes, agradecidos por cada passo e por todas as orações, Deus está conosco", postou o pai de Isabel, Joelson.
O marido da influenciadora, Lucas Borbas, contou que o despertar foi cheio de emoção e que Isabel chorou.
Longa luta pela vida
Isabel foi internada no fim de novembro após ter uma crise respiratória. A influenciadora teve de ser entubada. Ainda em outubro, Isabel passou por um transplante de medula na luta contra um câncer no sistema linfático, conhecido como Linfoma de Hodgkin (LH). No começo de dezembro, uma pneumonia grave causou a internação que perdura até o momento.