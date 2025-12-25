Confira quais foram os álbuns mais aclamados da música em 2025

Cenário musical foi marcado por retornos aguardados de artistas que optaram por longos períodos em hiato antes de retornarem aos estúdios - (crédito: Reprodução/Instagram - Montagem)

Ao longo de 2025, o cenário musical também foi marcado por retornos aguardados de artistas que optaram por longos períodos em hiato antes de retornarem aos estúdios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Cercados por expectativas elevadas, os lançamentos foram recebidos sob aclamação pela curiosidade do público, e ocasionaram, imediatamente, uma calorossa repercussão na mídia e se destacaram pela aclamação quase unânime da crítica especializada, que atribuiu notas altíssimas e análises elogiosas aos trabalhos.

O Metacritic, que é a principal fonte que destaca quais são as principais críticas dadas pelos veículos da imprensa, trouxe os projetos musicais mais aclamados. A plataforma reúne as considerações dos álbuns feitas por veículos de comunicação renomados do mundo inteiro, somando uma pontuação – de 0 a 100 – com uma média ponderada que resulta em uma única nota: o Metascore.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu quais foram os álbuns que foram mais aclamados em críticas de 2025. Confira abaixo:

Leia também: Saiba quais foram os álbuns mais fracassados de 2025

5. Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams

O terceiro álbum solo da cantora e vocalista do Paramore foi lançado no dia 28 de agosto. Além do sucesso nos charts, o disco recebeu média de 91 do Metascore, com médias máximas pelas revistas especializadas, e foi definido que o projeto de Hayley "prova o quão abrangentes e completos são seus talentos".

4. Baby – Dijon

O segundo álbum do músico americano foi lançado em 15 de agosto, tendo recebido ampla aclamação da crítica após seu lançamento, obtendo uma média de 94 do Metascore, com base em sete críticas, tendo o estilo do artista definido como "psicodélico e cheio de nuances, e nenhuma dessas músicas faz muito sentido quando você tenta analisá-las".

3. Blizzard – Dove Ellis

O disco de estreia do artista de rock irlandense foi divulgado em 5 de dezembro. Com média de 94, baseado em nove críticas, o projeto trouxe um "característico dos anos 70", cujo "os instrumentos de sopro e a percussão estridente são intercalados com ruídos aleatórios e distorção".





2. DeBÍ TiRAR MáS FOTos – Bad Bunny

Aclamado desde seu lançamento, em 5 de janeiro, o sexto álbum do artista porto-riquenho obteve média de 95, baseado em oito críticas, e lhe rendeu uma série de premiações e indicações nas principais categorias de premiações de música do mundo, incluindo o Grammy Awards, cuja próxima edição ocorrerá em fevereiro de 2026. O disco foi definido como uma "revolução da música folclórica de Porto Rico, e que coloca o artista de volta em "seu trono no reggaeton com fusões inovadoras que são autênticas a ele e àquilo em que acredita."