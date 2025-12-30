Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (30/12)

Data estelar: Lua cresce em Touro.

Se buscas conforto e segurança para este momento festivo, procura fazer isso com serenidade, sem arrumar encrenca desnecessária e, por isso, evitando colocar em perigo as outras pessoas com atitudes teimosas que não sejam condizentes com o bem-estar geral, mas que atendam apenas aos teus caprichos, que sempre parecem urgentes.

Quando milhões de pessoas buscam freneticamente a satisfação do prazer egoísta, se esquecendo de que na maior parte do tempo usam espaço público para isso, o resultado é perigoso, porque a natureza não atende a caprichos, mas às necessidades do que seja para o maior bem de tudo.

Portanto, se buscas conforto e segurança, não te esqueças de oferecer aquilo que buscas a todas as pessoas que encontrares, sejam elas conhecidas ou as que as coincidências trouxerem.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aproveite todo e qualquer momento em que você possa desfrutar de sossego, porque o tom do meio ambiente anda na mão contrária disso, e com tanta gente produzindo barulho será raro encontrar momentos de serenidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando certas impossibilidades se apresentarem, o melhor a fazer é as aceitar como sinais de que seria melhor mudar os planos e se adaptar ao cenário que, apesar das festividades, não anda nada sereno nem aprazível.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Cansaço nem sempre há de ser motivo de desânimo, em muitos casos, como agora, é a oportunidade de você se aquietar e encontrar uma maneira de melhorar a situação toda sem emitir palavra alguma, em total silêncio. É por aí.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Procure não exagerar na dose de boa vontade tentando solucionar todo e qualquer perrengue que acontecer, porque às vezes os perrengues acontecem na tentativa de evitar que sigamos por uma via perigosa. É por aí.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quaisquer impedimentos que se apresentarem não devem ser interpretados como desafios que sua alma e corpo devam superar de imediato mas, ao contrário, são sinais que avisam para ter mais cuidado com tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Observe tudo que acontece com imparcialidade, buscando compreender as razões de as pessoas serem tão irracionais, as tolerando, dentro do possível, para não agregar encrenca a um cenário que não precisa mais.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É tudo muito interessante, mas a companhia de certas pessoas dá nos nervos, e isso é algo difícil de esconder. Porém, enquanto possível, melhor você não agregar estresse apontando as falhas alheias. Melhor tolerar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A sociabilidade é virtuosa, mas nesta parte do caminho precisa ser administrada com sabedoria, porque não se trata de esbanjar simpatia a quem der e vier, mas de selecionar com o coração as pessoas que deixa se aproximar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Arrume tudo que estiver ao seu alcance, porque o esforço organizacional que você desempenhar será o motivo de as pessoas ao seu redor tomarem um pouco mais de cuidado com tudo, agregando serenidade ao cenário.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ofereça ao seu corpo e alma o regozijo que andou faltando nos tempos anteriores, mas tomando o cuidado de não atropelar nada nem ninguém ao colocar em prática essa intenção, senão o tiro sairá pela culatra.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça o que seja mais seguro e confortável, não apenas para você em particular como também para todas as pessoas com que se reunir hoje e nos próximos dias. Atuar dentro das margens de segurança é o melhor a fazer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O bem de todos teria de ser a prioridade, enquanto o bem particular fica relegado a momentos especiais. Porém, o mundo funciona exatamente ao contrário disso, agregando caos a um cenário que não precisa mais.

