Samba da Tia Zélia terá tradicional festa na virada

Na Acadêmicos da Asa Norte, o Réveillon de Axé será regado de música e boas energias. Nesta quarta-feira, a partir das 23h, os artistas locais Samba da Tia Zélia, Breno Alves, Filhos de Dona Maria e DJ Vinny celebram a chegada de um novo ano com repertório recheado de samba raiz, partido alto e samba de terreiro. Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Sympla, a partir de R$ 150. Haverá venda de petiscos e bebidas no local.

"Já fizemos algumas viradas de ano e sempre é muito especial iniciar o ano com samba", celebra André Silveira, pandeiro e voz do Samba da Tia Zélia. "É um ritmo que combina demais com sentimentos comuns nesse período, como o de agradecer e o de fazer pedidos para o próximo ciclo. O samba atrai as melhores coisas e tem a energia necessária para abrir os caminhos para a realização de sonhos", opina o músico.

Para a virada, os integrantes do Samba da Tia Zélia pedem que o público vá aberto a agradecer pelo ano de 2025 e com pedidos escritos para colocar no altar que estará montado na festa. "A tradição foi feita ano passado e foi uma linda experiência", garante André. "É um período de gratidão, de pedir proteção e estabelecer metas e desejos. E nada melhor do que fazer isso com samba raiz", diz.

Os músicos ainda ressaltam a importância desta virada, já que 2026 será ano eleitoral. "O nosso projeto nasceu na esteira da eleição de 2022. Em maio daquele ano, criamos um ambiente com samba para que a militância progressista se sentisse segura e acolhida. Entendemos que tocamos um ritmo político e que pode ser uma ferramenta importante para a conscientização da sociedade sobre diversas bandeiras sociais", pondera André.

Para 2026, o público pode esperar do Samba da Tia Zélia "muitos convidados especiais na nossa tenda da Vila Planalto, viagens para fora de Brasília e a gravação do primeiro audiovisual". "Depois de começar o ano muito bem na quadra da Acadêmicos com Breno e Filhos de Dona Maria, estaremos aos sábados à tarde de janeiro lá no Ordinário. Vamos receber amigos do Rio, como Inácio, Mosquito, Marcelle Motta e Marina Iris", adianta o vocalista.

Réveillon de Axé

Quarta-feira, às 23h, na Acadêmicos da Asa Norte

Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Sympla, a partir de R$ 150. Classificação indicativa livre. Crianças até 10 anos não pagam ingresso, e só entram acompanhadas dos pais ou responsáveis, mediante apresentação de documentação.