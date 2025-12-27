'Stranger Things': irmãos Duffer explicam reação de Mike sobre Will

Desde as primeiras temporadas de Stranger Things, a sexualidade de Will Byers (Noah Schnapp) se tornou alvo de especulações constantes do público, alimentadas por falas e conflitos internos do personagem ao longo da série. No sétimo episódio da quinta temporada, essas dúvidas ganharam um ponto de virada definitivo, levando muitos espectadores a se perguntarem não apenas sobre a confirmação da sexualidade de Will, mas também sobre como seus amigos — especialmente Mike (Finn Wolfhard) — reagiriam a essa revelação.
Em conversa com a People, os irmãos Duffer analisaram a decisão de Will de assumir-se gay para amigos e familiares. Segundo os criadores da série, Mike compreende que o relato do amigo — sobre alguém que o ajudou a entender que gostava de garotos — diz respeito diretamente a ele.
“Quando Will começa a falar sobre Tammy e tudo mais, sobre a experiência dele, Mike — e seus amigos — finalmente percebem e entendem, pela primeira vez, mesmo que Mike tenha estado meio alheio ao longo dos anos, o que o amigo está dizendo”, afirmou Ross.
O diretor ainda detalhou o impacto emocional da cena sob o ponto de vista de Mike, destacando que o personagem passa a compreender, mesmo que com atraso, o que Will vinha carregando silenciosamente ao longo dos anos.
Apesar disso, os Duffer reforçaram que o momento não se resume à reação de Mike. Para a dupla, a cena tem como eixo principal a jornada de Will em direção ao autoconhecimento e à coragem de se expressar abertamente. “Trata-se de Will entender quem ele é, ter menos medo e se expressar para todos os seus amigos e familiares”, concluiu Ross.
