Oscar: 'Valor sentimental' é forte concorrente de 'O Agente Secreto'

Reforma e renovação habitam o espírito dos personagens do premiado filme norueguês, vencedor do Grand Prix no Festival de Cannes, Valor sentimental. Com o longa, o diretor Joachim Trier (Thelma e Começar de novo) tem tudo para emplacar a sétima indicação para o Oscar de melhor filme internacional (para a Noruega), quatro anos depois de disputar a estatueta com A pior pessoa do mundo (2021). “Interesso-me por um cinema de intimidade, pela aproximação do rosto humano e por observar a experiência toda de forma honesta”, destaca Trier, em material de divulgação do longa, considerado em categorias diversas de prêmios importantes como o European Film Awards, o Globo de Ouro e o Critics Choice.

Irmãs de comportamentos muito diferentes movem a dinâmica do longa. “A personagem Nora é uma atriz profissional, que usa sua dor e ansiedade como combustível para a carreira”, destacou a atriz Renate Reinsve, para a imprensa internacional. Vale a lembrança de que Renate (no filme A pior pessoa do mundo, de Trier) venceu o prêmio de melhor atriz. Em Valor sentimental — virtual concorrente do brasileiro O agente secreto, no Oscar — Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) é a protetora irmã de Nora. Ambas perderam a mãe, Sissel, uma divorciada psicoterapeuta, para grave doença. Dez anos depois de cercar o destino de familiares, passada a morte de uma fotógrafa de guerra, em Mais forte que bombas, Joachim Trier, agora, aposta no impacto da morte de Sissel numa real ciranda de personagens. “A alternância entre personagens e o vai e vem no tempo criam uma experiência ampla e mais polifônica”, declarou o diretor.

Mesmo corroteirista de Oslo, 31 de agosto (2011), Eskil Vogt construiu a dramaturgia do novo longa ao lado de Trier, em muito valorizada pela permanência afetiva vinculada a uma casa da família. “Um lar é algo muito subjetivo, e a casa tornou-se outro ponto de partida para entrar em uma história de vida adulta mais complexa e cheia de expectativas”, defendeu Joachim Trier.

O experiente Stellan Skarsgard, ator que tem sido celebrado em circuito de críticos de cinema internacional, é um dos grandes destaques de Valor sentimental. Ao lado de Elle Fanning, que interpreta uma atriz chamada Rachel Kemp, ele forma dupla vital para as irmãs Agnes e Nora, uma vez que traz à tona um passado incômodo, como o pai ausente. Rachel, com presença magnética, é vista como substituta para Nora, já que esta recusa o pedido do pai, o famoso cineasta Gustav Borg, para estrelar o mais recente filme dele; por nada, um posto dispensado por Rachel.

Brasil, Argentina, Índia e Iraque seguem numa seleção de pré-indicados ao Oscar, ao lado de países experientes no filão, como a França (que carrega 39 indicações anteriores) e a Espanha (com total de 21 indicações), e, neste painel, Valor sentimental não pode ser desconsiderado na possível sétima indicação da Noruega que, antes, emplacou O outro lado do domingo, com fundo religioso; Past lives, a partir do livro inglês Nós morremos só (1955); O desbravador, filmado na Lapônia; Kon-Tiki, sobre uma difícil viagem de balseiros nos anos de 1940, e Elling, em torno de dois adultos com limitações sociais.Oscar: