Morre Brigitte Bardot, ícone do cinema francês, aos 91 anos

Brigitte Bardot, ícone do cinema francês, morreu aos 91 anos neste domingo (28/12). A morte da atriz foi anunciada pela Fundação Brigitte Bardot. A fundação classificou Brigitte como uma "atriz e cantora de renome mundial, que optou por abandonar sua prestigiada carreira para dedicar sua vida e energia ao bem-estar animal e à sua fundação".

A causa da morte de Brigitte não foi divulgada. Em outubro deste ano, ela foi hospitalizada brevemente no hospital Saint-Jean de Toulon para se submeter a uma cirurgia.

Brigitte Bardot nasceu no dia 28 de setembro de 1934, em Paris. Ícone do cinema francês nas décadas de 1950 e 1960, a atriz marcou época com a presença magnética nas telas.

Fora das telas, Brigitte Bardot se dedicou à defesa dos direitos dos animais. Em 1986, fundou a Fondation Brigitte Bardot, financiada inicialmente com a venda de joias e objetos pessoais. A organização se tornou uma das mais atuantes na causa animal na Europa.

