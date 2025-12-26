InícioDiversão e Arte
Os signos mais sortudos de 2026, segundo Márcia Sensitiva

2026 deve ser um ano de prosperidade para o signo de Áries; Virgem enfrenta desafios

Segundo a sensitiva, o ano é dos signos de fogo: áries, leão e sagitário - (crédito: Reprodução/instagram)
O novo ano se aproxima e astrólogos, tarólogos, numerólogos e diversos profissionais esotéricos fazem suas projeções para 2026. Entre eles, a astróloga e sucesso da internet Márcia Sensitiva, que apontou quais os signos mais sortudos e os mais azarados no novo ciclo que se inicia. 

Segundo a sensitiva, o ano é dos signos de fogo. Isso porque 2026 é regido pelo planeta Marte, o regente do signo de Áries e o sortudo da vez. “É o ano para Áries, porém, com muito desgaste físico, a tua cabeça vai estar mil, pega leve”, aconselhou a astróloga em entrevista à apresentadora Angélica. 

Os outros signos de fogo, leão e sagitário, vêm logo em seguida. “Leão já se acha, né? Então, ano que vem vai comprar casa, vender casa, casar”, revelou ao podcast Pod Delas. 

O maior desafio no próximo ano vai para os virginianos, que ficaram em último no ranking. Mas nada que não possa ser superado com esforço e dedicação, segundo a sensitiva. 

Confira a lista do mais para o menos sortudo, segundo a astróloga. 


  • Áries
  • Leão
  • Sagitário
  • Aquário
  • Gêmeos
  • Libra
  • Touro
  • Capricórnio
  • Câncer
  • Peixes
  • Escorpião
  • Virgem


26/12/2025 19:50
