Os signos mais sortudos de 2026, segundo Márcia Sensitiva

Segundo a sensitiva, o ano é dos signos de fogo: áries, leão e sagitário - (crédito: Reprodução/instagram)

O novo ano se aproxima e astrólogos, tarólogos, numerólogos e diversos profissionais esotéricos fazem suas projeções para 2026. Entre eles, a astróloga e sucesso da internet Márcia Sensitiva, que apontou quais os signos mais sortudos e os mais azarados no novo ciclo que se inicia.

Segundo a sensitiva, o ano é dos signos de fogo. Isso porque 2026 é regido pelo planeta Marte, o regente do signo de Áries e o sortudo da vez. “É o ano para Áries, porém, com muito desgaste físico, a tua cabeça vai estar mil, pega leve”, aconselhou a astróloga em entrevista à apresentadora Angélica.

Os outros signos de fogo, leão e sagitário, vêm logo em seguida. “Leão já se acha, né? Então, ano que vem vai comprar casa, vender casa, casar”, revelou ao podcast Pod Delas.

O maior desafio no próximo ano vai para os virginianos, que ficaram em último no ranking. Mas nada que não possa ser superado com esforço e dedicação, segundo a sensitiva.

Áries

Leão

Sagitário

Aquário

Gêmeos

Libra

Touro

Capricórnio

Câncer

Peixes

Escorpião

Virgem



