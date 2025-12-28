Mário Gomes pede doações a fãs: 'Está faltando coisa para comer'

O ator Mário Gomes usou suas redes sociais neste domingo, 28, para pedir doações aos seus seguidores. Ele alega passar por dificuldades financeiras desde que foi despejado da casa onde vivia para o pagamento de dívidas, em 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Isabelle Drummond confessa dificuldade com retorno às novelas

"Perdi minha casa no ano passado, de forma desonesta. Esse ano perdi todo meu dinheiro. Achei que ia dar, e tal... Mas tenho recebido muitas sugestões de seguidores falando para eu fazer uma vaquinha pedindo 10 reais de cada um", disse Mário Gomes.

"R$ 10 não digo, mas qualquer quantia. Relutei muito, mas acabei cedendo. Vai me ajudar muito, está ficando muito difícil, estão faltando as coisas para comer", prosseguiu. A chave-pix indicada pelo ator é "ajudamariogomes@gmail.com".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Mário Gomes fez referência ao imóvel do qual foi despejado em Joatinga, no Rio de Janeiro, em setembro de 2024. Segundo informações do jornal Extra à época, a casa foi a leilão para o pagamento de dívidas trabalhistas de funcionários de uma fábrica de confecção que Gomes era dono no Paraná. Segundo ele, a mansão seria avaliada em R$ 20 milhões, mas arrematada por apenas R$ 720 mil. Ele chegou a 'pichar' as paredes de sua casa com a mensagem "Não vou sair!".

Ator presente no elenco de divesas novelas entre as décadas de 1970 e 2000, Mário Gomes se afastou da TV e chamou atenção nos últimos anos por expor sua condição financeira e também por procurar outras ocupações. Recentemente, disputou eleições como candidato a deputado estadual (Republicanos, 2022) e vereador (Republicanos, 2024). Também chegou a vender sanduíches numa praia do Rio de Janeiro.